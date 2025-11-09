En el día de la Tradición: folclore y danza en los paseos artesanales de la ciudad

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer los Paseos Artesanales que se desarrollan en distintos puntos del macrocentro. En cada uno, se podrá disfrutar de una amplia oferta de productos elaborados por artesanos salteños, además de espectáculos y propuestas culturales.

Los paseos estarán abiertos sábado y domingo, de 10 a 21 horas, en los siguientes espacios:

Plaza Güemes (Balcarce y J.M. Leguizamón)

Paseo Balcarce , en las cuadras del 700 y 900

Paseo de los Poetas, sobre calle Esteco

Un domingo a pura tradición en plaza Güemes

En el marco del Día de la Tradición, el domingo 9 de noviembre desde las 18 horas, la plaza Güemes será el punto de encuentro para una jornada especial que reunirá música, danza y cultura popular.

El escenario ubicado sobre calle Mitre recibirá las presentaciones de Darío, la Voz del Corazón, Academia Pachamama, Ezequiel y su Banda, Quinoa Folclore y Jacinta Condorí, bajo la conducción de Lore Victoriano y Tato Caldera.

Arte, música y cultura local

Los paseos artesanales de la ciudad se consolidaron como espacios de encuentro entre productores, artistas y visitantes. Cada fin de semana, los puestos ofrecen piezas únicas de cerámica, textiles, bijouterie, madera, cuero y gastronomía regional, en un ambiente familiar y al aire libre.

La propuesta combina el trabajo de los emprendedores locales con espectáculos que revalorizan las tradiciones del norte, invitando a disfrutar de un paseo distinto en el corazón de Salta.