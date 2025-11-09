VIDEO: Sting sorprende al cantar en español junto a Juan Luis Guerra

“El amor por la música lo une todo”, dice el dicho, y esta vez se hizo realidad. Los seguidores de Juan Luis Guerra y Sting quedaron sorprendidos con el lanzamiento de una inesperada colaboración entre ambos músicos, que unieron sus voces para interpretar “Estrellitas y duendes”, uno de los clásicos más queridos del repertorio del artista dominicano.

La canción, publicada originalmente en 1990 dentro del exitoso álbum Bachata Rosa, cumple este año su 35° aniversario. En esta nueva versión, el exlíder de The Police canta en español, demostrando una vez más su versatilidad y respeto por los distintos géneros musicales.

Sting y la magia de cantar en otro idioma

El propio Sting reconoció el desafío que implicó interpretar una canción tan poética y compleja.

“La letra de Juan Luis es una obra maestra de lo que podríamos llamar realismo mágico romántico, así que tuve que intentar cantarla tal como fue escrita, porque es impecable”, expresó el músico británico.

En diálogo con Billboard, agregó con humildad:

“Mi pronunciación del español dista mucho de ser perfecta, pero el espíritu con el que la canté es genuino y sincero”.

Un encuentro entre dos mundos musicales

Para Juan Luis Guerra, la colaboración fue un honor y una celebración del poder de la música para trascender fronteras. El artista dominicano destacó el trabajo de Sting y su capacidad para adaptarse a un género como la bachata, alejado del rock que lo hizo famoso.

“Escuchar a Sting cantar en español es un regalo para todos. Es un artista que entiende la música desde el alma”, señaló Guerra.

Un clásico que vuelve a brillar

“Estrellitas y duendes” vuelve a conquistar corazones 35 años después de su lanzamiento. La nueva versión no solo rinde homenaje al legado de la canción, sino que también une a dos íconos de la música mundial en una fusión única de estilos, acentos y emociones.

Los fanáticos celebraron la colaboración en redes sociales, destacando la elegancia de Sting al interpretar en español y la sensibilidad de Guerra al compartir su obra con otro gran artista.