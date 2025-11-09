Latin Grammys 2025: todo lo que tenés que saber

Los Latin Grammys 2025 están muy cerca. La ceremonia se llevará a cabo en noviembre y reunirá lo mejor del talento musical latino, dando reflector a esos proyectos que han destacado a lo largo del año.

Bad Bunny lidera la lista de nominados de 2025 con su álbum Debí tirar más fotos. La 26.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación no solo espera la presencia del puertorriqueño, también de artistas como Karol G, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Cazzu, entre otros. Habrá que esperar a la ceremonia para saber quiénes asistirán.

Latin Grammys 2025: fecha y hora

Los Latin Grammys 2025 se llevarán a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025. La fecha fue confirmada por la Academia Latina de la Grabación en abril de este año. El horario está por confirmarse.

Latin Grammys 2025: nominados

Los nominados a los Latin Grammys 2025 se dieron a conocer el 17 de septiembre de 2025.

La lista está liderada por Bad Bunny, seguido del productor Edgar Barrera y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

Latin Grammys 2025: donde son

El MGM Grand Garden Arena en Las Vegas será la sede de los Latin Grammys 2025.

Esta es la 15a ocasión en la que la ceremonia ocurre en Las Vegas. “Nos enorgullece llevar nuevamente la pasión y creatividad de la música latina a Las Vegas”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación a través de un comunicado oficial. “La ciudad ha recibido a los Latin GRAMMYs® a lo largo de los años, y esperamos vivir otra gran Semana Latin GRAMMY celebrando la música latina y a sus creadores”.

Latin Grammys 2025: conductores

Se ha confirmado que Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los conductores de esta edición de los Grammy Latinos.

¿Quiénes cantarán en los Latin Grammys 2025?

En octubre 2025 se confirmó el primer grupo de artistas que cantará en la ceremonia de los Grammy Latinos.

Pepe Aguilar

Christian Nodal

Alejandro Sanz

Elena Rose

Nathy Peluso

Kacey Musgraves

Joaquina

Grupo Frontera

Edgar Barrera

Aitana

Ivan Cornejo

DannyLux

Gloria Estefan

Kakalo

Carín León

Liniker

Morat

Los Tigres del Norte

Raphael será reconocido como Persona del Año en los Latin Grammys 2025

Asimismo, la Academia de la Grabación anunció que el cantante español, Raphael, será reconocido como Persona del Año en los Latin Grammy 2025. Este galardón se entrega año con año para reconocer las trayectorias de los artistas latinos más destacados.

Las nuevas categorías de los Latin Grammys 2025

En marzo de 2025, la Academia Latina de la Grabación anunció modificaciones en sus categorías. Se ha sumado la categoría de Mejor música para medios visuales, dedicada a las obras que aparecen películas, series, documentales, videojuegos y otros medios visuales.

También se añadió la nueva categoría Mejor Canción de Raíces, un premio que se otorgará a temas vocales o instrumentales que reflejen las tradiciones de grupos o comunidades, especialmente hispano-americanas, en idioma portugués, español o dialectos indígenas.

Por otro lado, se modificaron nombres de las siguientes categorías:

Mejor Álbum Vocal Pop ahora llevará el nombre de Mejor Álbum de Pop Contemporáneo.

Mejor Fusión/Interpretación Urbana ahora será Interpretación Urbana/Fusión Urbana.

Mejor Álbum de Música Latina para Niños ahora será Mejor Álbum de Música Para Niños.

¿Se puede votar por los ganadores de los Latin Grammys 2025?

Aunque la opinión pública tiene un peso significativo, el público en general no puede votar por los ganadores de los Latin Grammys 2025. El motivo detrás de ello se debe a que el proceso está reservado a los miembros votantes de La Academia Latina, quienes consideran el aspecto técnico y creativo de las apuestas inscritas.