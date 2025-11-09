VIDEO. Dua Lipa fue a ver el Superclásico y generó furor

Dua Lipa revolucionó la previa del Superclásico y, tras recibir regalos de River y una invitación de Boca, finalmente dijo presente en La Bombonera para ver el partido.

La artista británica había sido agasajada por la dirigencia de River, posando con una camiseta del "Millonario" con el dorsal 22.

Sin embargo, Boca la invitó formalmente a presenciar el Superclásico de este domingo en su estadio. Aunque la respuesta se mantuvo en vilo, la cantante finalmente aceptó y fue fotografiada llegando a La Bombonera.

Lo más comentado en redes sociales fue su elección de vestuario. Para evitar tomar partido, y pese al regalo de River, Dua Lipa asistió al partido vistiendo la camiseta de la Selección Argentina (celeste y blanca). En redes sociales, los fanáticos bromearon que la estrella eligió "los colores de Racing" para mantenerse neutral en la disputa entre los dos clásicos rivales.

El baile de Dua Lipa al compás de la hinchada de Boca en La Bombonera

La estrella del pop mundial fue captada por la transmisión oficial del partido (ESPN Premium / TNT Sports) en uno de los palcos VIP del estadio. El momento se dio a los 24 minutos del primer tiempo, cuando el partido estaba 0-0. La cámara enfocó a la cantante, que miraba atentamente el desarrollo del juego.

Vestida con la camiseta de la Selección Argentina, Dua Lipa notó que la estaban filmando, sonrió y realizó un sutil movimiento de hombros, "bailando" brevemente al compás del ambiente mientras se acomodaba el cabello.