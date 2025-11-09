PUBLICIDAD

9 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Fórmula 1
Superclásicos
moda verano 2026
Kevin y Luciano Benavides
memes del superclásico
Zeballos
Recetas
Superclásico
deco
River Plate
Vida y Tendencia

Prenda clásica que tenés en tu armario, y es perfecta para esta época

Si hay una ropa que nunca falla, esa es la camisa de jean. Compañera infaltable que tenés colgada y se reinventa cada año.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 18:53
El denim no se limita al pantalón: esta temporada invade todo tu look. Camperas, vestidos, faldas, camisas e incluso accesorios de jean se mezclan para crear outfits urbanos, cómodos y súper fashion. La clave está en jugar con capas, combinar tonos y animarse a salir del azul tradicional. Porque un total look denim no es llevar jeans de arriba a abajo: es crear armonía, movimiento y estilo en cada detalle.

Combinar la camisa de jean

Las opciones son infinitas:

* Total look denim: combinada con pantalones, camperas o faldas del mismo material.

* Toque formal: debajo de un blazer o con pantalones de vestir para un estilo más elegante.

* Casual y cómodo: con joggers, leggings o incluso pantalones de cuero.

* Capas y abrigo: la camisa de jean también funciona como abrigo ligero o capa sobre otras prendas.

Lo que hace única a la camisa de jean es su capacidad para adaptarse a cualquier momento del día y estación del año. En verano sirve como abrigo ligero; en otoño e invierno se convierte en un comodín ideal para combinar con otras capas. Además, los diferentes cortes permiten jugar con la comodidad y el estilo: las camisas rectas o ligeramente holgadas son perfectas para cualquier silueta y fácil de combinar con accesorios que transforman un look simple en sofisticado. Por eso, es una prenda en la que vale la pena invertir.

Vuelven los jeans blancos

Los jeans blancos en todas sus formas serán los protagonistas de 2026. Los modelos que se vienen son los de corte amplio, los wide leg, de cintura alta, los oversize, cargo o de estilo mom. Así con cada una de estas propuestas de la temporada cómodos, versátiles y frescos se transforman en el nuevo básico imprescindible del guardarropa estival. Este tono es perfecto para los días de sol y de calor, y para pensar un outfit para el día y la noche. El regreso de los jeans blancos anchos es una provocación a priorizar comodidad, autenticidad y estilo sin esfuerzo.

Cómo sumarlos a tu ropero

Si hablamos de las maneras en que podemos sumarlos a nuestros looks podemos citar:

- El corte amplio ofrece libertad de movimiento y favorece distintas morfologías; el 'soft dressing', más conocidas como las siluetas holgadas, en materiales livianos y tonos claros lo convierte en un aliado para un estilo moderno.

- El blanco actúa como un lienzo neutro: permite mezclar texturas, jugar con contrastes, y es sumamente combinable con tonos tierra, pastel o negro.

- Su versatilidad lo lleva de la calle al evento semiformal: puede llevarse con camiseta básica y zapatillas para un aire urbano, o con blazer estructurado y sandalias para una salida más glamorosa.

- Si el pantalón aporta volumen, equilibré el conjunto con una parte superior más ajustada o liviana para mantener proporciones favorecedoras.

