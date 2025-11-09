La emoción de Zeballos por su gran actuación en el Superclásico: “Estoy muy feliz”

El delantero de Boca Exequiel “Changuito” Zeballos, quien fue la gran figura del Superclásico en el que superaron 2-0 a River en condición de local en La Bombonera, confesó que está “muy feliz por darle esta alegría a la gente”.

El atacante santiagueño, quién abrió el marcador en el final del primer tiempo y asistió al uruguayo Miguel Merentiel en el inicio del complemento, hizo énfasis en que “la cabeza y la confianza son muy importantes. Le doy las gracias a todo el equipo, que me da siempre para adelante”.

