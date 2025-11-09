Nubes de sabor, recetas ligeras y esponjosas

Una mousse es un postre de cuchara de origen francés que se caracteriza por su textura ligera y aireada. La palabra «mousse» significa espuma y describe a la perfección la textura y consistencia de este dulce. Este es un postre muy versátil, ya que podemos elaborarlo con gran variedad de sabores y, además, es muy fácil de hacer.

Aunque tradicionalmente la mousse se hacía con claras de huevo montadas, que aportaban la característica textura de este postre, hoy en día se han hecho muy populares las recetas de mousse sin huevo que utilizan otros ingredientes como la nata montada o el queso crema y la gelatina para dar consistencia. Las opciones de este popular postre van desde las más tradicionales como la mousse de chocolate, frutilla o limón, a opciones más atrevidas y originales como las espumas de fruta tropical como el mango o el maracuyá o presentaciones en modo sobremesa con sabor a café.

Mousse de limón

* 200 ml de crema de leche

* 375 de yogur natural

* 300 ml de leche condensada

* Jugo de ½ limón

* Ralladura de 1 limón

* Hojas de menta (decorar)

Mezclar la crema de leche con todos los demás ingredientes, menos los de la decoración, hasta conseguir una crema con textura. Verter la mezcla en boles o vasitos individuales y dejar enfriar en la heladera tapados con film durante 2 horas. Presentar la mousse decorada con menta, ralladura de limón u otras opciones al gusto.

Mousse de chocolate

* 180 g de chocolate

* 4 huevos medianos

* 200 ml de crema de leche (opcional)

* 15 g de azúcar

Derretimos el chocolate. Mezclamos las yemas con el chocolate. Opcionalmente, incorporamos la crema de leche. Batimos las claras con el azúcar. Integramos las claras montadas en la mezcla de chocolate. Repartimos la mousse en recipientes y la dejamos cuajar en la heladera. Servimos la mousse y la consumimos inmediatamente.

Mousse de frutillas

* 3 hojas de gelatina

* 250 g de frutillas

* 200 ml de crema de leche

* 60 g de azúcar glas

* 1 cucharada de agua

Hidratamos la gelatina. Limpiamos y trituramos las frutillas. Batimos la crema de leche. Agregamos el azúcar y montamos la crema de leche. Disolvemos la gelatina en agua caliente. Mezclamos la gelatina con las frutillas. Mezclamos el resultado con la crema de leche. Repartimos la mousse y la dejamos cuajar en la heladera. Servimos.

Mousse de café

* 1 café expreso

* 100 ml de crema de leche (y un poco más para decorar)

* 15 g de azúcar impalpable

* 75 g de queso mascarpone

* Cacao en polvo para la decoración o chocolate rallado (opc.)

Preparamos un café. Mezclamos la crema de leche con el azúcar. Batimos el mascarpone con el café. Mezclamos ambas elaboraciones. Repartimos la mezcla en vasitos y reservamos en la heladera. Servimos la mousse decorada al gusto.