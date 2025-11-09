Dos niños de Metán, con su tío, ganaron el concurso de pesca de la boga en El Tunal

Dos niños de Metán, quienes pescaron junto a su tío, ganaron el sábado pasado el concurso de pesca de la boga, en la categoría lanchas, que se desarrolló con gran éxito en dique El Tunal.

Se trata de los hermanitos Camilo, de 9 años y Felipe Roca, de 12, quienes participaron embarcados con Santiago Miranda.

El evento fue organizado por un grupo de pescadores denominado “Rancho el Compadre” y se desarrolló en el predio que la Municipalidad de El Galpón tiene en la zona. Participaron 25 lanchas, con tres pescadores cada una, siete en la categoría kayak y 25 de costa, entre niños, mujeres y hombres.

La boga de mayor tamaño, que midió 53 centímetros, fue pescada por Bruno Fabroni.

La categoría boga en kayak fue ganada por Sleiman Mahmud, en niños se impuso de costa, Alonso Barrios, en mayores, José Sosposa y en damas, Ana Modolell.

En la categoría niños en pesca de la palometa, de costa, ganó, Mariano Gutiérrez, en Kayak, mayores, quien sacó la mayor cantidad de palometas, fue Carlos Ríos y en lancha, Gabriel Ruiz.

En el exitoso concurso de pesca estuvieron presentes los intendentes de El Galpón, Federico Sacca; y de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh.

“Queremos agradecer a todos los participantes y a los que apoyaron para que esta séptima edición del concurso pudiera llevarse a cabo. Es importante que este evento deportivo familiar, de concientización sobre la importancia del cuidado de la fauna ictícola y el medio ambiente, que además fomenta el turismo en la zona, siga tendiendo continuidad”, dijeron Federico Azurmendi y Francisco Giménez, quienes estuvieron a cargo de la organización.