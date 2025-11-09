Andrés Calamaro hizo vibrar Salta con una noche a pura emoción y rock en el Delmi 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El “Salmón” volvió a rugir en tierras salteñas. Nueve años después de su última presentación en la provincia, Andrés Calamaro subió al escenario del estadio Delmi y ofreció un show cargado de energía, nostalgia y complicidad con su público. Desde temprano, cientos de fanáticos coparon los alrededores del predio, con remeras, vinilos y carteles que anticipaban una noche especial.

El concierto formó parte de su gira nacional 2025, un recorrido que lo llevó por distintas provincias del país repasando los clásicos de toda una vida y presentando nuevas canciones que consolidan su vigencia. “Vamos agradecidos y contentos de tocar en nuestro país, del sur al norte, el centro y los litorales”, había dicho el músico en la previa, al dialogar con El Tribuno.

Una noche de clásicos y emociones

Andrés Calamaro | Noche salteña a puro rock en el Delmi. FOTO: Pablo Yapura

El Delmi se iluminó apenas las luces se atenuaron y la banda comenzó a sonar. Calamaro apareció con su habitual elegancia rockera y desató la ovación con un repertorio que mezcló himnos como Flaca, Cuando no estás y Alta Suciedad, junto a perlas que los fanáticos más fieles corearon con devoción.

Andrés Calamaro | Noche salteña a puro rock en el Delmi. FOTO: Pablo Yapura

Cada tema fue acompañado por una puesta escénica sobria pero potente, donde la música fue la protagonista. “Ensayamos con brío y entusiasmo... mejoramos bastante desde principios de año, estamos ufanos y sólidos”, había anticipado el artista, y anoche lo confirmó con una performance sólida y emotiva.

El reencuentro con una ciudad magnética

Andrés Calamaro | Noche salteña a puro rock en el Delmi. FOTO: Pablo Yapura

El regreso a Salta tuvo también un tono personal. Calamaro recordó su vínculo histórico con la provincia y su gente. “Hace décadas que viajo por Salta, un centro magnético universal con su folclore, sus conexiones con la tierra y el paisaje”, expresó antes del show.

Durante la velada, el público devolvió ese cariño con aplausos y cantos que acompañaron cada pausa. En las tribunas, familias completas, jóvenes y seguidores de toda la vida compartieron la emoción de volver a verlo en vivo.

Andrés Calamaro | Noche salteña a puro rock en el Delmi. FOTO: Pablo Yapura

“Hay que aprovechar siempre que Calmaro da un espectáculo en le norte ”, comentó Elvio quien viajó desde Jujuy para presenciar el show.

Claudia otra seguidora destacó: “Espero escuchar Paloma, es una canción muy dulce”.

Solana asistió al concierto acompañada de su pareja, a pesar de haberse decidido a último momento lograron conseguir entradas. “Estamos seguras de que no nos vamos a arrepentir”, afirmó confiada.

Un cierre inolvidable

Andrés Calamaro | Noche salteña a puro rock en el Delmi. FOTO: Pablo Yapura

Después de más de dos horas de música, Calamaro se despidió mientras el público lo ovacionaba. Fue una noche donde el rock argentino volvió a latir fuerte en el norte, con un artista que sigue demostrando por qué es una de las voces más queridas del país.