Detenido por abusar de su hija por 30 años y tener dos hijos con ella

Un hombre de 59 años fue detenido en la provincia de Entre Ríos acusado de violar a su hija durante casi 30 años y tener dos hijos con ella. Aseguran fuentes oficiales. La víctima tiene hoy 35 años y tras su denuncia se inició la investigación que culminó con su detención. Por el momento solo hay un detenido y se supone que debiera haber muchos más si existiera una cadena de encubrimiento..

Los abusos empezaron cuando la mujer tenía solo 6 años y convivía con su padre, su madre y sus hermanos en una casa de Pilar, indicaron fuentes policiales.

De acuerdo a la denuncia, abusó de ella durante décadas, mientras el entorno familiar guardaba silencio y evitaba denunciar los supuestos abusos.

La víctima, que hoy tiene 35 años, pudo contar lo ocurrido con el apoyo de su pareja actual, quien la alentó a presentarse ante la Policía. Ese testimonio fue el que permitió abrir una investigación y poner en marcha el operativo para dar con el acusado.

La denuncia llegó a la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la doctora Marcela Semeria. La fiscal ordenó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal, que inició tareas de inteligencia para localizar al hombre.

Luego de varios días de seguimiento, los policías ubicaron al acusado en la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos. Con la autorización judicial correspondiente, montaron un operativo de vigilancia hasta confirmar la identidad del sospechoso.

El hombre fue arrestado en la calle 17 de agosto al 2800. Quedó a disposición del Juzgado de Garantías 6 del Departamento Judicial de San Isidro, acusado del delito de "abuso sexual agravado".

La investigación continúa y la Justicia busca determinar si hubo otras personas involucradas o que hayan encubierto los hechos.