El Galpón: Taller de cerámica con construcción de horno

Se realizó un taller intensivo de cerámica, fruto del trabajo conjunto entre la Municipalidad de El Galpón y la Secretaría de Cultura, que contó con cupo completo y una gran participación de la comunidad. Cerca de 40 personas se sumaron a esta propuesta. Aprendieron sobre técnicas de modelado de arcilla y comenzaron a crear sus propias piezas. Construyeron un horno comunitario de tiro directo para la cocción de las piezas. El taller estuvo a cargo de la profesora Emilia Salas Castillo, con la asistencia de la profesora Tatiana Urzagasti, por parte de la Secretaría de Cultura. "Fueron dos jornadas de mucho trabajo, intercambio y aprendizaje, que dejaron una experiencia muy valiosa tanto para quienes se capacitaron como para quienes estuvieron a cargo del taller", destacaron desde la Municipalidad de El Galpón.