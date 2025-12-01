¡Feliz cumple, Benito! Llegó a los 100 un abuelo salteño, fiel lector del diario

Festejar el cumpleaños de un ser querido es un ritual especial para los argentinos. Son fechas para celebrar la vida, conmemorar el aniversario de un nacimiento, reconocer vivencias del agasajado y sus experiencias. Sin embargo pocos pueden darse el gusto de llegar a su centenario como es el caso de Benito Óscar Juárez, un fiel lector de diario El Tribuno que soñaba con llegar con vida a este día y también salir en alguna de las páginas del matutino salteño.

La idea fue de su nieta Camila, quien se contactó con la redacción de este medio y contó la historia del "abuelo" Benito, un apasionado de la lectura, de sus animales, de la naturaleza y sus afectos: tiene 5 hijos, 13 nietos, 20 bisnietos y 9 tataranietos.

Benito y Camila, abuelo y nieta.

Camila dio detalles a El Tribuno sobre la vida de Benito, nacido el 1 de diciembre de 1925 y criado por su mamá Julia Centeno. Es, como pocos, parte de la historia viva de la capital salteña. Recuerda que de chico iba a ayudar (o a molestar) a los obreros que construían el monumento a Güemes (fue inaugurado en 1931, cuando él tenía 6 años).

La pasión por los periódicos vendía diarios de la única editorial que había "la nueva época" para ayudar a su mamá "porque eran humildes".

Durante su etapa laboral fue chófer de empresas de bebidas, de la policía y taxista, entre otros. Sin embargo se quedó con una cuenta pendiente: a Benito le hubiese encantado ser veterinario porque los perros fueron su gran amor y compañía.

"Tiene perros desde que era chico y estaba muy solo. Ahora sigue viviendo solo, pero siempre acompañado de algún animal", comentó Camila.

Por su vida pasaron muchos animales y recordó algunos nombres como Manchita, Laika (al igual que la primera perra en ir al espacio) Gringa, Uqui, Pirata y Terri, entre otros. "Los quiere más que a los humanos y se acuerda que hace años cuando llevaba a su perro 'Manchita' a la Catedral en época del Milagro, se peleaba con los guardias para que lo dejen entrar con él".

Benito abrazado a una de sus mascotas.

Amante de la naturaleza

Benito vivió durante años por la zona de Tres Cerritos y dejó su huella en las plazoletas y otros espacios públicos que hoy están cubiertos de árboles plantados por él. Muchas veces fue acompañado por su hija y su nieta, como así también en zona del Paseo de los Poetas. "Dedicaba días enteros a regarlos y a pedir colaboración (de su tiempo), a los vecinos para que rieguen los árboles que él ponía en los espacios públicos", indicó Camila. Y agregó: "Ahora que soy grande, paso por esos lugares y veo los árboles crecidos".

Desde hace 20 años sueña con este día y ahora que llegó el momento de cumplir sus 100 años, piensa que pasó muy rápido. Como lector, muchas veces soñó con leer el diario y encontrarse con una nota suya. "Toda la vida fue lector, más que nada de los diarios porque ahí se enteraba de todo. No pude lograr que me diga un evento que recuerde, solo me habló de una invasión de langostas en Metán (ocurrido en 2017)".

Con sus nietos plantando árboles.

Hasta hace cuatro años, cuando tenía 96, salía solo a la calle a cobrar su jubilación, pasear o visitar familiares y se compraba el diario en cualquier revistería. Un tiempo después se lo llevaba un canillita a su casa y ahora -que se mudó a Vaqueros- se lo lleva uno de sus hijos o cualquier persona que lo visite. "Lo increíble es que pese a tener 100 años, lee sin lentes hasta la letra chica y lo lee de punta a punta, no solo lo ojea".

Buen estado de salud

Días atrás, Camila le recordó que hoy cumplía 100 años. A Benito se le llenaron los ojos de lágrimas, no pudo contener su emoción y se le quebró la voz. "No recordaba que ya era el número 100, para él los años pasaron rápido y no tuvo en cuenta que ya era tan grande, pero se siente bien y planea vivir tranquilamente hasta los 110 porque tiene buena salud y nunca se enfermó".

Su buen estado de salud, según el propio Benito, se debe gracias a su buena alimentación que siempre consistió en muchas verduras, sopa, poca carne, suplementos como el polen de abejas o la maca peruana (una planta de origen andino, también conocida como ginseng peruano), en su mate cocido con leche que no le puede faltar ningún día.

Otro de los tips que mencionó Benito sobre su longevidad es salir poco de su vivienda. "Es muy casero y calcula que por eso no se contagia enfermedades. Siempre vivió tranquilo pero sin quedarse quieto, ya sea andando en bicicleta o saliendo a pasear, a hacer 'diligencias' o simplemente cocinar para sus perros y criar plantas desde la semilla".

Benito y las grandes compañías de su vida, las mascotas.

Y finalmente, otro dato no menor: no consume bebidas alcohólicas.

