Senador dice que la reforma laboral pasaría para febrero

El flamante senador de La Libertad Avanza (LLA) Agustín Monteverde aseguró que el Congreso tratará el Presupuesto 2026 durante diciembre, pero dejó dudas sobre la reforma laboral y anticipó que podría debatirse y votarse en febrero. "Antes de fin de año. La idea es que el 30 de diciembre haya presupuesto", sostuvo en declaraciones.

El Poder Ejecutivo tiene intenciones de incluir el tratamiento de la "modernización" del sistema laboral en el período de diciembre, pero aún no están los consensos para su aprobación. Es por eso que el legislador planteó que "diciembre no va a alcanzar".

"Por la magnitud del tema no va a alcanzar en diciembre. Con seguridad, al menos una parte quedará para febrero. No veo viable hacer una reforma laboral tan rápido", señaló. Y aclaró: "Si el Ejecutivo lo pidiera estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a dar las batallas que haya que dar para devolver a la Argentina al camino de la prosperidad. La reforma laboral es un paso indispensable. El país entero clama una modernización laboral porque el empleo es raquítico".

Por otro lado, planteó que la administración libertaria continuará trabajando para hacer "eficaz" el comercio y cargó contra las empresas ineficientes. Además, arremetió contra la industria de indumentaria y electrodomésticos. "Negar el comercio es un disparate. Es una actividad libre y voluntaria. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que sea eficaz la producción, que logremos buenos productos y a más bajo precio con menores costos", aseveró.

"Por algunos fabricantes no vamos a postergar a 47 millones. Lo que tenemos que hacer es facilitarle la vida a los fabricantes para que puedan hacerlo de manera más económica,", insistió. Por último, afirmó que la competencia facilita "mejores productos al más bajo precio para los consumidores", y aclaró que el Gobierno no puede resolver la ineficiencia de una firma.