PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Metán
Robo de motos
Temporal en Rosario de la Frontera
Código Penal
Metán
Robo de motos
Temporal en Rosario de la Frontera
Código Penal

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Gas metano: una diputada K quiere cobrar en Buenos Aires un impuesto a los flatos y eructos de las vacas

El proyecto de Lucía Klug (UxP) propone la Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) a productores ganaderos. El campo explotó: “reduce producción”.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 10:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

- Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada del kirchnerismo Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria), cercana a Juan Grabois, generó un escándalo en el sector agropecuario al proponer cobrar un "impuesto" al gas metano que emiten las vacas durante su proceso digestivo.

Según supo la iniciativa busca crear la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)", que obligaría a los productores ganaderos a pagar en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) emitidos, calculados en relación a la cantidad de cabezas de ganado.

El rechazo del campo y la inviabilidad técnica

El proyecto, presentado como un esquema de "Responsabilidad Extendida del Productor" para mitigar las emisiones, generó una condena inmediata del sector rural.tQrrQg

  • CARBAP: La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue tajante. Su presidente, Ignacio Kovarsky, sentenció: "Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción", rechazando una nueva carga impositiva sobre la ganadería bonaerense.
  • Oposición: El diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica) calificó la iniciativa como un "impuesto a los pedos de las vacas" y denunció que el proyecto es impracticable porque no existe tecnología accesible y verificable para medir las emisiones de metano individualmente en cada establecimiento ganadero.

Klug argumentó que la ganadería representa el 19% del metano provincial. Sin embargo, fuentes legislativas aseguran que el proyecto no tiene apoyo de otros bloques y que su futuro parlamentario es "casi nulo" debido a la falta de consenso y las objeciones técnicas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD