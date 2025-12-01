La UNSa avanza en la implementación del Sistema de Créditos Académicos Universitarios

El encuentro fue dirigido por el Dr. Néstor Hugo Romero, Secretario Académico, acompañado por la Esp. Iris María de los Ángeles Olarte, Subsecretaria de Posgrado y Asuntos Académicos. Ambas autoridades presentaron los lineamientos generales y el cronograma previsto para la puesta en marcha del sistema, abordando criterios comunes, adecuaciones curriculares y los pasos necesarios para la actualización de los planes de estudio en cada unidad académica.

El SACAU propone una lógica distinta: en lugar de pensar las carreras en función de horas de clase, cada espacio curricular se define por créditos, una unidad que mide el “trabajo real” del estudiante. Esto incluye horas de cursado, estudio personal, actividades prácticas y producción académica.

“Vamos hacia un sistema más claro y comparable”

El rector de la UNSa, Mg. Miguel Nina, destacó que la medida “es un paso indispensable para colocar a la universidad en sintonía con los desafíos actuales del sistema universitario argentino”. Según explicó, el sistema de créditos permite “acercar a la UNSa a estándares regionales e internacionales”, lo que facilita acuerdos, movilidad y trayectorias más flexibles.

La transición ya comenzó. Durante los últimos meses, la universidad realizó jornadas, talleres de simulación y espacios de capacitación con participación de docentes, estudiantes, nodocentes y autoridades de todas las facultades, incluidas las sedes de Tartagal y Orán.

Un cambio profundo en la organización curricular

El secretario académico, Dr. Hugo Romero, señaló que la implementación del sistema “implica un trabajo intenso de revisión y adecuación de los planes de estudio”. Subrayó que el proceso requiere “ordenar, actualizar y transparentar la carga académica para que realmente refleje la dedicación del estudiante”.

Romero remarcó que no se trata de un cambio superficial: “Los créditos no son un tecnicismo. Son una manera distinta de pensar la enseñanza, el tiempo de los estudiantes y la coherencia interna de cada carrera”.

¿Por qué importa este cambio?

La migración al sistema de créditos universitarios trae efectos concretos:

Facilita la movilidad entre universidades: tanto dentro del país como con instituciones extranjeras.

Permite trayectorias más flexibles: resguardando a estudiantes que trabajan o que deben organizar sus tiempos de manera distinta.

Hace más transparente la carga académica: al medir el esfuerzo total, no solo las horas frente a un docente.

Ordena la planificación institucional: las carreras se rediseñan con criterios comunes y comparables.

Qué viene ahora

La UNSa continuará durante 2025 y 2026 con un cronograma de trabajo por facultades para ajustar programas, reformular cargas horarias y avanzar hacia una reconversión completa de la oferta académica. Se prevé un período de acompañamiento técnico y nuevas jornadas de socialización para garantizar que la transición sea clara para toda la comunidad universitaria.

También participaron decanas y vicedecanas de diversas unidades académicas, quienes junto a los equipos técnicos aportaron sus perspectivas sobre los procesos de adecuación curricular y la articulación interna necesaria para la implementación del sistema de créditos.

La presencia de referentes académicos de Sede Central, Orán y Tartagal permitió un intercambio sólido y coordinado, orientado a garantizar una implementación integral y articulada del SCAU en toda la Universidad.

La UNSa continúa fortaleciendo sus procesos de innovación y mejora académica, acompañando a las facultades en la modernización de su estructura curricular para responder a los desafíos actuales del sistema universitario argentino.