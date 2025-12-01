PUBLICIDAD

1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Inflación
Fuego
Pronóstico trimestral
Corrupción
Banco Macro
intendente emiliano durand
Salta
Triple crimen en Florenco Varela
Torneo Clausura
Deportes

Gimnasia eliminó a Barracas y habrá clásico platense en las semifinales del Clausura

Manuel Panaro y Marcelo Torres le dieron la victoria al lobo.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 17:29
Barracas Central quedó eliminado este lunes por Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final del Torneo Clausura. Manuel Panaro y Marcelo Torres le dieron la victoria al lobo que ahora jugará ante Estudiantes en semifinales.

El encuentro se disputó en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con el arbitraje de Hernán Mastrangelo, secundado en el VAR por Jorge Baliño.

 

Barracas acumulaba cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.

Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cinco victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. 

