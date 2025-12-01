Clima en Salta: se conoció el pronóstico trimestal y esto es lo que se espera entre diciembre y febrero

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico climático para el trimestre diciembre 2025-enero y febrero 2026. Para la provincia de Salta anticipa un escenario mixto: lluvias por arriba de lo normal en gran parte del territorio, incluido el departamento Capital, y temperaturas superiores a los valores históricos, en algunas localidades del norte.

El informe, acompañado de dos mapas comparativos, uno de precipitaciones y otro de temperatura, muestra una tendencia clara para el NOA.

Según el organismo, el comportamiento del clima en los próximos tres meses podría traer desafíos para el abastecimiento hídrico, la actividad agrícola y la vida urbana, sobre todo en la capital salteña.

Lluvias: más de lo normal en Capital

El mapa de precipitaciones indica que en la ciudad Salta predomina la categoría “superior a la normal”, especialmente en el centro, sur y oeste provincial. Esto significa que durante diciembre, enero y febrero, llovería más de lo normal en los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, Cafayate, Rosario de la Frontera, Güemes, Metán y Los Andes.

Las temperaturas máximas récords en Salta son 39,6º en diciembre (de 2023) y 38,7° en enero (de 2010).

Tonos grises en el mismo mapa indican lluvias de en cantidades habituales para Anta, Rivadavia, San Martín y Orán.

Temperaturas: más calor en el norte

El panorama térmico también es contundente. El mapa de temperaturas ubica a la franja este de la provincia dentro de la categoría “superior a la normal”, marcada por un tono rojizo en el mapa. Las probabilidades de altas temperaturas oscilan entre el 45% y más del 55%, dependiendo de la zona.

Con respecto a la ciudad de Salta, aparece en el límite de esa franja de "temperaturas superiores a lo normal", y la región que tendrá valores normales. Es decir, las temperaturas estarán dentro de los parámetros normales.