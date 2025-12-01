Un empleado juidicial, un abogado y el exintendente de Aguas Blancas fueron condenados por delitos contra la administración de justicia

Este lunes en San Ramón de la Nueva Orán, el abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado judicial Héctor Manuel Alderete y el exintendente de Aguas Blancas Carlos Alfredo Martínez, fueron condenados por delitos contra la administración de justicia. Aún resta juzgar al exjuez Claudio Alejandro Parisi y al Secretario Letrado, actualmente detenidos por causas de corrupción.

Ortega Serrano fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y quedará sujeto al control de cumplimiento de reglas de conducta. El titular del municipio fronterizo a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo y a 4 años de inhabilitacion para ejercer cargos públicos, el máximo previsto para esa especie de pena para los delitos por los que fue acusados. Además, el empleado de una Defensoría de Violencia de Género en Orán, recibió la condena a 2 años y 8 meses de prisión condicional y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Roberto Ortega Serrano y Carlos Martínez.

Durante la investigación, la Unidad Fiscal constató que Roberto Ortega Serrano, en su carácter de abogado, pagó dádivas a un magistrado y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus defendidos. Entre los actos confesados se incluyen la obtención de la detención domiciliaria de César Daniel "Oreja" Martínez (asesinado en 2023), imputado por tentativa de femicidio, la nulidad del requerimiento acusatorio que impidió que la causa sea elevada a juicio, así como la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien hasta la fecha permanece prófugo acusado de matar a una mujer mientras conducía una camioneta y luego fugarse del lugar y hacer desaparecer el vehículo.

El abogado accedió a expedientes para favorecer a los investigados

Ortega Serrano admitió, además, haber accedido indebidamente a un expediente judicial, obteniendo información reservada sobre allanamientos, pedidos de secuestro de celulares y dispositivos de almacenamiento de datos, así como detalles de declaraciones de testigos. Parte de esta información fue compartida mediante la aplicación WhatsApp, permitiendo a los investigados anticiparse a las medidas fiscales y alterar el curso normal de la investigación.

Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, reconoció haber recibido información confidencial de Ortega Serrano, respecto de la investigación del crimen de su hermano, "Oreja" Martínez, y haberla difundido a terceros, vulnerando la reserva de los datos judiciales, aprovechando la misma para borrar datos de sus dispositivos electrónicos e influir sobre testigos para que modifiquen su declaración.

Héctor Manuel Alderete reconoció haber intermediario entre Ortega Serrano y el magistrado a cargo de las causas para que este último reciba los pagos mencionados.

Los ahora condenados, llegaron al juicio abreviado, detenidos durante 1 año y 2 meses con prisión preventiva, ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El exjuez de Orán Claudio Parisi. Archivo

Tras la condena dictada para estos tres acusados, resta juzgar a los imputados Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo de Juez de Garantías y actualmente detenido; y al Secretario Letrado quien se encuentra con prision domiciliaria, quienes optaron por la realización de un juicio oral y público.