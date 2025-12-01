VIDEO. Agustina Agolio: “La Expo Ciudad será el motor para levantar las ventas en un diciembre difícil”

En una entrevista en el streaming de El Tribuno, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, adelantó los preparativos y objetivos de un diciembre cargado de actividades para los vecinos. En ese marco, remarcó que la Expo Ciudad que se realizará el 13 y 14 de diciembre será nuevamente una de las principales apuestas del municipio para impulsar a emprendedores, comercios y grandes firmas.

“Es la tercera edición de una feria que crece cada año. Vamos a tener más de 120 empresas con ofertas y cuotas sin interés, y más de 500 emprendedores con productos hechos en Salta”, destacó. A ello se sumará el Mercado en Tu Barrio, un parque de juegos para niños, oferta gastronómica y shows en vivo con artistas locales. El evento se desarrollará desde las 11 de la mañana hasta la medianoche.

Agolio resaltó que la Expo Ciudad combina dos mundos: emprendedores que surgen de la Fábrica Municipal y empresas consolidadas. “En ediciones anteriores participaron automotrices, marcas de indumentaria, zapaterías, industrias. Es una oportunidad para que todos puedan mostrarse y maximizar sus ventas, especialmente en un contexto económico difícil”, afirmó.

Según los registros municipales, las últimas ediciones recibieron alrededor de 400 mil visitantes durante un fin de semana, lo que genera un movimiento significativo para el sector comercial. “Un expositor nos contó que gracias a la feria pudo ponerse al día con deudas. Ese es el impacto concreto que buscamos”, agregó.

En cuanto a la financiación, la funcionaria confirmó acuerdos con entidades bancarias para ofrecer cuotas sin interés. “La mayoría de los stands reciben tarjetas, y también participan bancos como Macro, Tarjeta Naranja y Dicop”, indicó.

Si bien el cupo emprendedor ya está cubierto, aún hay espacio para empresas interesadas en sumarse. Las inscripciones se realizan a través de la página oficial de la Municipalidad.

Fotos: Pablo Yapura

Comercio, turismo y trabajo conjunto con el sector privado

Consultada sobre la situación del comercio, Agolio señaló que la Expo Ciudad es parte de una estrategia más amplia de articulación público-privada. “La Cámara PyME integra la organización. Buscamos impulsar a todos los sectores. Sabemos que el turismo y la gastronomía vienen golpeados en todo el país”, expresó.

Además, mencionó la reciente firma de convenios para que los turistas puedan acceder gratuitamente a los balnearios municipales, como parte de un plan para fortalecer el movimiento turístico interno.

Relación con gremios y transición en la UTM

En el plano laboral, Agolio resaltó que este año se logró cerrar paritarias sin grandes conflictos gremiales. “Seguimos el esquema de aumentos que marca Provincia. Hubo diferencias con UTM, pero no fueron acompañadas por los trabajadores”, aclaró.

Sobre la situación del histórico dirigente gremial Pedro Serrudo, señaló: “Después de 50 años en la Municipalidad debía jubilarse, como cualquier ciudadano. Ahora depende del gremio elegir a sus nuevas autoridades”.

También afirmó que no hubo ingresos de personal permanente durante el año y que no está prevista la incorporación de nuevos empleados, salvo contrataciones temporarias específicas, como socorristas para la temporada de verano.

Terminal, obras y barrios: prioridades de la gestión

La secretaria analizó también la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que devuelve la administración de la terminal de ómnibus a la Municipalidad después de 25 años. “Es un espacio emblemático que necesitaba ser recuperado. Queremos ponerlo en valor, igual que el Mercado San Miguel y otros puntos clave de la ciudad”, aseguró.

En materia de barrios, Agolio destacó la recuperación de plazas, bacheo y mejoras viales, así como la importancia de las Fábricas Municipales ubicadas en San Benito y próximamente en Palermo I. Estos espacios permiten a vecinos acceder gratuitamente a máquinas de coser, hornos, computadoras y herramientas para oficios, además de capacitaciones. “Por día pasan más de 100 personas. Son herramientas reales para que la gente emprenda y genere ingresos”, remarcó.

Diálogo con concejales y desafíos para 2025

De cara al recambio legislativo, Agolio consideró fundamental trabajar coordinadamente con el Concejo Deliberante. “La ciudad necesita actualizar normas, especialmente en ordenamiento territorial, para atraer inversiones. Tenemos que hacerlo juntos, más allá de las banderas políticas”, planteó.

Al cierre, la funcionaria afirmó que la prioridad de la gestión sigue siendo ordenar las cuentas municipales. “Dijimos que íbamos a equilibrar los números y cerramos el año con superávit. La administración responsable es el camino”, finalizó.