Choque fatal en Cerrillos: un joven motociclista murió tras impactar contra un camión frente a la escuela de Vº Los Tarcos

Un siniestro de extrema gravedad ocurrió en Cerrillos alrededor de las 6.30, cuando una motocicleta de 110 cc que circulaba de sur a norte impactó de con un camión ripiero que avanzaba en sentido contrario.

Según las primeras versiones, por razones que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en plena arteria, provocando la muerte inmediata del conductor de la moto.

La fuerza del impacto dejó esparcidas partes del rodado menor sobre la calzada, y la zona fue rápidamente cerrada al tránsito. Personal de la Policía Vial y Criminalística trabaja en el lugar para determinar la mecánica del choque y habilitar nuevamente la circulación en una de las vías más transitadas de Cerrillos.