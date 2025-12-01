PUBLICIDAD

Quita de subsidios al agua y gas
Mapa del Arsénico
Taekwondo
Boxeo
controles truchos
Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta
cerrillos
Tartagal
Elecciones en Honduras
Salta

Choque fatal en Cerrillos: un joven motociclista murió tras impactar contra un camión frente a la escuela de Vº Los Tarcos

El siniestro ocurrió sobre avenida San Millán, en el tramo urbano de la ruta nacional 68. El tránsito permanece interrumpido mientras trabaja la Policía Vial.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 07:30

Un siniestro de extrema gravedad ocurrió en Cerrillos alrededor de las 6.30, cuando una motocicleta de 110 cc que circulaba de sur a norte impactó de con un camión ripiero que avanzaba en sentido contrario.

Según las primeras versiones, por razones que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en plena arteria, provocando la muerte inmediata del conductor de la moto.

La fuerza del impacto dejó esparcidas partes del rodado menor sobre la calzada, y la zona fue rápidamente cerrada al tránsito. Personal de la Policía Vial y Criminalística trabaja en el lugar para determinar la mecánica del choque y habilitar nuevamente la circulación en una de las vías más transitadas de Cerrillos.

Vecinos de la zona señalaron que la avenida suele registrar intenso movimiento durante las primeras horas del día y que el choque ocurrió frente al establecimiento educativo, lo que generó preocupación entre la comunidad. Mientras avanza la investigación, la ruta permanecerá cortada y se recomienda a los automovilistas tomar vías alternativas.

