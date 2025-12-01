Tartagal: el plan de obras seguirá sin interrupciones el próximo año

Construcción y ampliación de edificios escolares, obras de pavimentación, plazas y plazoletas, y nuevos tendidos de redes de gas domiciliarias están previstos para 2026. Las obras serán ejecutadas -algunas con fondos propios y otras, las de mayor presupuesto, de manera conjunta con la Provincia- para responder en parte a la gran demanda de obras y servicios que tiene la ciudad de Tartagal, cuyo crecimiento deja siempre atrás los planes de obra pública, más aún ante las dificultades que surgen a partir del recorte prácticamente total de fondos para provincias y municipios dispuesto por el Gobierno central.

La directora de Obras Públicas local, María Elena Guayán, explicó que “este lunes 1 de diciembre se reactivan varias obras, pero ya tenemos en ejecución tres nuevas aulas en distintas escuelas de comunidades originarias ubicadas sobre la ruta nacional 86, que conforman una primera etapa. Estamos a la espera de que salgan los proyectos de la segunda etapa de los establecimientos escolares de las comunidades Tranquitas y Yacuy, sobre la ruta nacional 34, y de Chorote y Cherenta, estas dos últimas ubicadas dentro de Tartagal, donde ya se realizaron ampliaciones de aulas”.

A los trabajos nuevos se suma “el programa Puesta a Punto para la totalidad de los edificios escolares, que se ejecuta a partir de enero aprovechando el receso escolar. Se trata de un programa provincial destinado a reparaciones eléctricas, sanitarias y de techos, pero no incluye construcción de nuevas aulas, cocinas o sanitarios, ya contemplados en el programa anterior”, precisó la arquitecta Guayán.

Asfalto bituminoso y más pavimento

Dentro del plan de obras, la funcionaria del municipio de Tartagal explicó que “se continúa con el asfalto en el barrio 365 Viviendas, un reclamo de más de 25 años, y estamos prontos a iniciar la obra de 12 cuadras de pavimento para Villa General Güemes. Se trata de las calles Esquiú y Suipacha, cuyos proyectos fueron presentados y aprobados, así que dos arterias muy importantes de ese sector de Tartagal se sumarán al plan de obras 2026”, precisó la arquitecta Guayán.

El plan también comprende trabajos de bacheo en todo el ejido céntrico de la ciudad, que abarca más de 90 manzanas y constituye la zona más antigua de Tartagal, por lo tanto la más deteriorada por el paso del tiempo. Dentro de ese cuadrante se incluye la pavimentación del último tramo de tres cuadras de la avenida 24 de Septiembre, una de las más anchas y extensas que atraviesan de norte a sur la ciudad hasta el cauce del río. Esta obra permitirá descomprimir el tránsito vehicular, sobre todo en la zona del microcentro, que suele colapsar en horas pico.

Redes de gas para otros barrios

Otro de los planes previstos en Tartagal es la colocación de nuevas redes de gas en la zona este de la ciudad para dar continuidad a los trabajos realizados en las 160 viviendas del barrio Tomás Sánchez, colindante con la ruta nacional 34. “Estamos a la espera de la aprobación de cinco proyectos ya presentados ante la Provincia para los barrios San Juan, Nueva Esperanza y Norte Grande. Esperamos la autorización de Naturgy y ajustar la documentación requerida, pero para 2026 seguramente esos proyectos serán una realidad”, indicó Guayán.

Finalmente, respecto de los espacios verdes, señaló que “están en construcción la plaza del barrio 365 Viviendas, la plaza de la Salud ubicada a la vera del cauce del río Tartagal, sobre avenida Packham, y un parque de calistenia en el ingreso al barrio Roberto Romero”.

Aprobación del presupuesto y ordenanza tarifaria

El viernes anterior, el Concejo Deliberante de Tartagal aprobó el presupuesto correspondiente a 2026 y la nueva ordenanza tarifaria. Los proyectos habían sido ingresados el día 20 para su análisis y, en el caso del presupuesto, superan los 41 mil millones de pesos para el próximo año.