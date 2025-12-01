La cultura salteña se reunirá para homenajear a Jaime Dávalos

La escena cultural de Salta se prepara para una velada cargada de emoción, música y memoria. La reconocida artista cafayateña Jacinta Condori presentará un espectáculo dedicado a la figura del inmortal poeta, músico y compositor Jaime Dávalos, en el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento. La propuesta busca celebrar su obra y mantener vigente su legado en el cancionero popular argentino.

El homenaje tendrá lugar este jueves 4 de diciembre, a las 20.30, en Pro Cultura Salta, ubicado en Mitre 331. Condori, acompañada por artistas invitados, ofrecerá un recorrido por las composiciones y versos que convirtieron a Dávalos en una de las voces más trascendentes del folclore argentino.

La iniciativa promete una noche íntima y profundamente artística, pensada para reencontrar al público con la esencia de una obra que marcó generaciones.

Jaime Dávalos fue un exquisito poeta, que nació en Salta el 29 de enero de 1921, en el seno de una familia de artistas. Hijo del también gran escritor Juan Carlos Dávalos, expresó a su tierra natal con sonoridad única y muy personal. Falleció en Buenos Aires en 1981.