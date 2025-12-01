PUBLICIDAD

24°
1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Robo de motos
Temporal en Rosario de la Frontera
Código Penal
Marta Fort
Wanda Nara
Rosalía
Defensor del pueblo
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

Policiales

Dos policías fueron a trabajar alcoholizados en Metán: les hicieron el test y dio positivo

Se hizo un informe interno de lo ocurrido, pero no realizaron la consulta a la Fiscalía Penal correspondiente.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 09:59
Dependencia policial de Metán
El Tribuno confirmó extraoficialmente que dos efectivos policiales que se desempeñan en la Comisaría 1 de Metán dieron positivo a una prueba de alcoholemia que les realizaron cuando ingresaban a trabajar el fin de semana.

Pese al gran hermetismo que existe en torno al caso se supo que se trata de una oficial y de un suboficial. Los test se hicieron por una disposición general de la Policía de la provincia.

Ocurrió el sábado a alrededor de las 6.30 cuando los efectivos ingresaban a trabajar a la dependencia metanense. En el acceso les hicieron el test de alcoholemia que arrojó resultado positivo para ambos.

Según pudo saberse el Distrito de Prevención 3 realizó actuaciones administrativas internas, pero no habrían realizado la consulta correspondiente a la Fiscalía Penal 2 de Metán. Lo grave del caso es que los uniformados estaban por prestar servicio en una institución policial, alcoholizados.

 

 

