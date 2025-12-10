El lunes asumirán algunos de los nuevos funcionarios

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó ayer una nueva reunión de gabinete para analizar la gestión y trazar la hoja de ruta para los próximos desafíos. El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, actuó como vocero al finalizar la jornada, señalando que el Gobernador "fijó y actualizó las prioridades de lo que será el trabajo del gabinete". Estas prioridades se concentran en reforzar áreas esenciales como educación, salud y seguridad, y en la atención a la temporada estival.

El funcionario subrayó la solidez económica de Salta frente al contexto nacional: "Salta es una provincia previsible, predecible desde el punto de vista económico y eso es lo que nos sostiene. A diferencia de otras provincias que tienen inconvenientes en el pago de sueldos, Salta tiene un cronograma fijado, con reuniones paritarias y vamos a tener desembolsos cada quince días hasta el mes de enero en término de aguinaldo y bonos. Eso es parte de la previsibilidad".

En el marco de la nueva Ley de Ministerios, el ministro Camacho anunció que los cambios comenzarán a implementarse en breve. "El próximo lunes asumirán algunos de los nuevos funcionarios que van a ser parte del gabinete", adelantó.

El nuevo esquema ministerial, que incluye la formalización de la Jefatura de Gabinete, busca optimizar la coordinación de las políticas públicas y mejorar el rendimiento del Poder Ejecutivo para consolidar la visión de un Estado moderno y eficiente.