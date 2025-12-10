Gendarme mató a balazos a un delincuente que lo asaltó

Un gendarme mató a un delincuente durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi y, tanto el agente como su acompañante y un delivery que quedó en medio del tiroteo, resultaron heridos de bala.

El caso tuvo lugar en la intersección de las calles Piran y Janner, en Aldo Bonzi, partido de La Matanza, cuando un grupo de al menos cinco delincuentes intentó robarle a los hermanos Carlos Matías y Ariel Sebastián Galeano, ambos pertenecientes a Gendarmería Nacional, cuando estaba por ingresar a su domicilio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los delincuentes arribaron hasta el lugar en dos autos, un VW Vento y un Ford Focus, para robarle el vehículo a las víctimas, un VW Gol Trend.

Sin embargo, se dio inicio a un enfrentamiento armado que concluyó con un delincuente abatido, identificado como Kevin Escobar, de 22 años.

Además, se informó que Ariel Galeano recibió un disparo en la boca, mientras que su pareja, Nazarena Vanina Velázquez, de 25 años, presenta un tiro en el abdomen, por lo que fueron trasladados al Hospital Ballestrini y la mujer se encuentra internada en grave estado.

Más tarde, ingresó al hospital uno joven que realizaba delivery, identificado como Sergio Alberto Alanis, de 24 años, quien recibió un disparo en la pierna tras quedar en medio de la balacera y está fuera de peligro.

La causa quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios Departamental, a cargo del fiscal Fornaro, que caratuló la investigación como "homicidio agravado en grado de tentativa, criminis causae" y "robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda".