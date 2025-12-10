"La Camarita" recaudó más de US$30 millones

El Tribunal Oral Federal Número 7, integrado por los jueces Fernando Canero, German Castelli y Enrique Méndez Signori, retomó ayer la lectura del requerimiento de elevación del expediente por los escritos del chofer Oscar Centeno.

En la octava audiencia del debate se escuchó la primera parte de la acusación del presunto circuito de sobornos en el tramo conocido como 'La Camarita' que, de acuerdo a la investigación, permitió recaudar más de 30 millones de dólares mediante la cartelización de la obra pública vial.

Durante la jornada de ayer, el TOF 7 concretó la lectura de las primeras 110 fojas de la imputación donde se le adjudicaron tanto a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; al exministro de Planificación Julio De Vido y a su número dos, José López, 191 hechos de recepción de coimas que fueron entregados a través del por entonces financista Ernesto Clarens, según fuentes judiciales.

A este desprendimiento de la causa Cuadernos se le conoce como 'La Camarita' por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), y se investiga un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con firmas que, de acuerdo al fiscal Carlos Stornelli, pactaban entre sí adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

A lo largo de la audiencia que se extendió por casi 4 horas, el tribunal repasó las confesiones como arrepentidos del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, así como también la de Clarens, ambos clave para la reconstrucción del funcionamiento del mecanismo recaudador.

En su declaración, Wagner relató que el sistema de retornos se sostenía a partir de adelantos financieros y certificados de obra que las empresas obtenían mediante acuerdos previos dentro de la Cámara de Empresas Viales.

El empresario sostuvo que el anticipo financiero habitual era del 10% del monto total de la obra y que, de ese anticipo, se devolvía un 5% en sobornos, aunque en algunos casos el retorno bajaba al 3% cuando no había anticipo disponible.

En el requerimiento de 'La Camarita' se retomaron los dichos de Ernesto Clarens, quien afirmó que actuó durante años como el receptor exclusivo de los pagos provenientes de las empresas viales.