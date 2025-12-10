"Milei estaba perdiendo las elecciones, y yo lo apoyé y ganó", aseguró Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, resaltó que apoyó a distintos líderes del mundo en las elecciones de sus países y nombró el caso de Javier Milei en la Argentina, que "ganó con una victoria aplastante".

"Apoyé a… volviendo a Sudamérica, Latinoamérica… Sudamérica, a Milei, Argentina. Estaba perdiendo las elecciones, y yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante", destacó.

El presidente hizo este comentario en una entrevista con Político, cuando le preguntaron si "consideraría involucrarse" en elecciones de otros países "para poner líderes que crea que son más adecuados".

"Bueno, yo apoyaría… He apoyado a gente, pero a gente que a muchos europeos no les gusta. He apoyado a Viktor Orbán", le respondió Trump a su entrevistadora, Dasha Burns.

Añadió que el primer ministro de Hungría le pidió un escudo financiero respaldado por los Estados Unidos por un valor de hasta 20 mil millones de dólares.

"Creo que está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente con la inmigración. Su país no tiene salida al mar. Sabe, su país es diferente. No tiene mar, así que no puede recibir barcos con energía", explicó.

Enseguida, pasó al caso del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdo an y afirmó: "Es amigo mío".

"Siempre que tienen (los líderes europeos) un problema con Erdo an, me piden que los llame porque no pueden hablar con él. Es un tipo duro. De hecho, me cae muy bien. Creo que, de hecho, ya sabes, ha construido un país fuerte, un ejército fuerte. Pero les cuesta lidiar con él, y me piden que lo llame. Y lo llamo, y siempre lo soluciono con él", se explayó.