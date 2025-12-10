Por whatsapp le dijo que iba a matar a su hijo y lo hizo

Un hombre y su hijo de 4 años fueron hallados sin vida dentro de un camión, ambos muertos por una misma arma de fuego. La policía llegó al lugar porque el padre del niño había anunciado que le quitaría la vida vía WhatsApp .

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer, cuando el padre llamó a su expareja para anticiparle sus intenciones. La Policía encontró a ambos dentro de un camión estacionado en un acceso a la localidad.

La comunidad de Huanguelén, en el partido bonaerense de Coronel Suárez, permanece en estado de shock tras un brutal hecho ocurrido durante la madrugada de este martes: un hombre asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida.

El caso salió a la luz luego de que Gustavo Suárez, de 48 años, llamara a su expareja para advertirle que estaba detenido sobre la ruta con el niño y que tenía intenciones de matarlo. Ante el desesperante mensaje, Daiana García, sargento de la Policía Comunal, pidió de inmediato la intervención de un móvil que se dirigió hacia el acceso a la localidad, a unos 150 metros de la ruta 60, donde el hombre había dicho que se encontraba.

Cuando los agentes arribaron al lugar, encontraron un camión Mercedes Benz estacionado. Dentro del vehículo hallaron a Suárez y a su hijo, Francisco, ambos con heridas de arma de fuego en la cabeza. El nene aún presentaba signos vitales y fue trasladado de urgencia al hospital local, pero murió pocos minutos después.

En el interior del camión se secuestraron una pistola calibre 22 y se observaron manchas de sangre. La autopsia confirmó el mecanismo de muerte en ambos casos.

Se sabe que el hombre habría anticipado sus intenciones a través de un estado de WhatsApp en forma de carta. Además, constaban antecedentes de violencia familiar entre los padres y medidas cautelares que habían expirado el pasado 4 de diciembre.

La carta que dejó a su ex el filicida

TN accedió a una extensa carta que escribió el hombre y que dejó lista antes de cometer el hecho. El escrito va dirigido a su ex: "Nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo".

"Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd... Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos", aseguró.

"Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, las víctimas de tus mentiras fuimos siempre nosotros", escribió, y agregó: "No vale la pena desperdinos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo", cerró.

Denuncias

Según pudo saber TN, el 7 de noviembre García presentó una denuncia y solicitó una medida de restricción de acercamiento para Suárez, respecto de ella y su hijo.

Cuatro días después, el Juzgado de Garantías 3, no hizo lugar a la medida y solicitó la intervención del Juzgado de Paz y derivó el caso también al área de Servicio Social local.

Enseguida, el servicio local solicitó medidas de protección para el niño y el día 14 del mismo mes el Juzgado de Paz otorgó un "cese de medidas de perturbación" e indicó que el nene siguiera teniendo vinculo con su papá, argumentando que no existía riesgo extremo.