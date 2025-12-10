Un joven motociclista murió en un choque en Tartagal

En la tarde de ayer un joven motociclista tartagalense perdió la vida en una calle de la ciudad norteña, en un siniestro vial que causó conmoción en la ciudad, donde las tragedias viales son el pan de cada día.

Por razones que se tratan de establecer -mediante la toma de declaraciones informativas de posibles testigos y el análisis de las diversas cámaras de seguridad que debiera haber en las inmediaciones-, la policía local trabajó ayer hasta casi el anochecer, para documentar la mecánica del siniestro vial fatal.

Otra vez las motocicletas se cobran otra vida en el norte de la provincia.

Fuentes policiales informaron anoche que la tragedia se produjo en el centro de la ciudad, donde un automóvil colisionó contra una motocicleta, cuyo conductor falleció en el mismo lugar, antes de recibir atención médica..

Tras la noticia, la comunidad norteña de Tartagal quedó conmocionada nuevamente por un nuevo siniestro vial que dejó como saldo la muerte de una persona joven, como casi siempre sucede con los motociclistas.

Según fuentes de la zona, un auto y una motocicleta fueron los protagonistas de una fuerte comisión donde la persona que conducía el vehículo de menor porte perdió la vida por las lesiones que sufrió al caer violentamente tras la colisión.

El lamentable hecho se registró en la jornada de ayer sobre avenida Packham y calle Perú.

Por espacio de varios minutos el tránsito fue cortado. En el lugar trabajó personal policial y de salud, quienes constataron al llegar que nada podían hacer por la vida del joven motociclista, cuya identidad no trascendió hasta el cierre de esta edición.