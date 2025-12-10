Una mujer que quemó a su pareja con alcohol quedó en libertad

Una mujer que llegó acusada de haber rociado con alcohol y prendido fuego al hombre con el que mantenía una relación de pareja, poniendo en riesgo su vida fue condenada a prisión condicional, pese a la gravedad del atentado y a la saña con la que fue cometido el mismo en noviembre de 2024 en la zona macrocentro de la ciudad.

El fiscal penal 2 Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra una mujer de 31 años como autora del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento. Ayer, durante los alegatos, el fiscal González sostuvo la acusación contra la mujer y solicitó que sea condenada a una pena de 11 años de prisión. A su turno, el defensor, solicitó que sea absuelta por la duda y de forma subsidiaria, que sea condenada por el delito de lesiones graves agravadas por la relación de pareja, con el mínimo de la pena prevista.

En el veredicto, el juez Leonardo Feans, condenó a Verónica Nieto a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional como autora del delito de lesiones graves. Deberá observar el cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta la prohibición de contacto con la víctima y realizar tratamiento psicológico.

En 2024, su ex de 38 años fue ingresado al hospital San Bernardo con graves quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo. Su madre y hermana denunciaron que el día 24 de noviembre, en una vivienda de alquiler ubicada en la zona macrocentro de la ciudad, el damnificado fue rociado con alcohol y prendido fuego por la mujer condenada a prisión condicional.

El caso

En su momento, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González había imputado a Verónica Nieto, de 31 años, como autora del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento.

La mujer fue asistida, entonces, por un abogado particular y prestó declaración, desde la Fiscalía se solicitó su detención. Su pareja de 38 años fue ingresado al hospital San Bernardo con graves quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo. Su madre y hermana presentaron una denuncia tras el incidente. Según el relato, el damnificado fue rociado con alcohol y prendido fuego por su mujer que no lo dejaba salir para ser asistido.

Hombre condenado

Un hombre de 56 años fue condenado tras agredir a su expareja en la localidad de Pichanal. El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, Raúl Fernando López, le impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor de los delitos de coacción agravada por el uso de arma impropia, en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas.

El fallo contra el hombre fue dictado en el marco de un juicio abreviado.