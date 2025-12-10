Municipios desesperados: piden asistencia para pagar el aguinaldo

En un contexto de fuerte caída de recursos y aumento de gastos, los intendentes salteños anticiparon que no podrán afrontar el pago del aguinaldo sin asistencia financiera de la Provincia. El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, confirmó a El Tribuno que ya hubo gestiones y una reunión con autoridades del Gobierno para garantizar, al menos, el anticipo que permitirá abonar esa obligación laboral.

"El Foro de Intendentes hizo las gestiones con el ministro de Economía y el futuro jefe de Gabinete (Sergio Camacho) para que nos asistan con un anticipo de coparticipación para poder pagar aguinaldo. Eso ya en una reunión junto con el gobernador (Gustavo Sáenz) también se hizo y ya nos anticiparon que nos van a adelantar las coparticipaciones para poder pagarlo. Así que el aguinaldo ya estaría cubierto", afirmó Moisés. Los que les preocupa ahora es cómo pagarán el bono que Provincia negocia con los gremios estatales.

Caída de coparticipación

La situación de los municipios durante el año fue, según definió el titular del Foro, "bastante crítica". "Ahora, ¿cómo fue el tema de las coparticipaciones a través del año? Bastante crítica, ya que no se cumplieron las proyecciones de coparticipación que iba a haber y hubo una merma en total de casi un 20%; agravado con un 23% de aumento salarial, aumento de combustible, repuestos y todo el gasto corriente que tienen los municipios, más una situación social bastante complicada porque los vecinos en el interior recurren al municipio para ser apoyados en la cuestión alimentaria, pasajes de transporte por salud, remedios y todas esas cuestiones", detalló.

Consultado sobre la cantidad de trabajadores alcanzados por el pago del aguinaldo, respondió: "No sabría decirte la cantidad de dinero, pero son aproximadamente 6.000 trabajadores municipales". Y aclaró que se trata de "todos los municipios de la provincia".

Sin reactivación económica

Respecto a la proyección para los próximos meses, Moisés fue categórico: "Lo seguimos viendo bastante crítico debido a que no hay una reactivación económica. Las ventas siguen cayendo y esto hace que proporcionalmente también caigan los recursos coparticipables, ya que dependen del IVA, Ganancias y Bienes Personales. Está bastante complicado".

Sobre el anticipo que otorgará la Provincia, precisó: "Es para los empleados de planta de cada uno de los municipios. Nos va a asistir con un anticipo de coparticipación que luego los municipios lo vamos a devolver en seis cuotas consecutivas. Ya lo venimos haciendo, esta modalidad lleva casi dos años más o menos".

Al ser consultado sobre el cierre del año, insistió: "La situación está bastante complicada nos afecta la merma de coparticipación, los aumentos salariales, el aumento de los combustibles, el aumento de los repuestos también y el aumento de la demanda social en cada uno de los municipios".

Los ministros en la paritaria de la semana pasada.

Respecto al aumento salarial de este año, confirmó: "Va a terminar, hasta ahora -mañana (por hoy) hay paritarias-, pero hasta ahora es un 23% que se ha acordado en julio más o menos. Así que se está reviendo mañana (por hoy) en paritaria si se da un bono o si se aumenta la alícuota; se va a decidir mañana (por hoy) en paritaria". Al ser consultado sobre el pedido de ATE, de un bono de 300 mil pesos, Moisés señaló que "la provincia ofreció un bono de 150.000 para pagar en enero. Todo depende de la reunión de mañana (por hoy)".

Hoy, a partir de las 15, los distintos gremios estatales mantendrán un encuentro con los ministros en el Grand Bourg. Será una reunión decisiva, de la que formarán parte algunos intendentes.

Allí, los jefes comunales plantearán sus límites financieros: "Vamos a abordar toda esta situación. En caso de que la Provincia decida dar un bono, nosotros ya hablamos con la Provincia y vamos a necesitar una asistencia financiera para poder pagarlo, porque no estamos en condiciones de pagar el bono los municipios. Se avecina una situación bastante crítica, fundamentalmente por el parate de la economía".

En La Caldera

"Estamos ahora en una instancia de paritarias de la provincia y vamos a ver cómo hacemos frente al pago de aguinaldo. En el caso de La Caldera dependemos de la ayuda de provincia, porque cuando llega el tiempo de aguinaldo no es que tengamos mayor recaudación o que podamos haber generado algún ahorro", le dijo a Radio Salta Diego Sumbay, intendente de La Caldera.

Y agregó: "Si bien tenemos ordenadas las finanzas, no tenemos excedentes como para afrontar aumentos: los recursos se destinan a brindar servicios, como recolección de residuos, recambio de luminarias, mantenimiento de calles y limpieza".