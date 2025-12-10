La Academia Güemesiana en el “Cuartel de los Infernales” 

El próximo viernes 12 de diciembre, la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta, cerrará sus actividades del año en curso con dos conferencias y una breve síntesis de la labor cumplida en el transcurso del año que concluye. Las disertaciones se desarrollarán en el recinto del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 “Gral. Güemes” Cuartel de los Infernales, sito en Avenida Arenales 1519 de Salta.

Primeramente y como ocurre anualmente, la presidente de la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta, profesora Lilia Fanny Pérez, dará conocer una breve síntesis de la labor cumplida por la institución en el transcurso del año que concluye.

Seguidamente el Académico de Número, sitial “Dr. Dalmacio Vélez Sarfield”, esc. Víctor Fernández Esteban, se referirá al 209° aniversario que Salta juró la Independencia, según mandato del Congreso de Tucumán. Su ponencia será: “Razones por las que Salta fue la última ciudad que juró la Independencia en 1816”.

Finalmente y para concluir, la Académica de número, sitial “Benita Campos” y presidenta de la Academia, profesora Lilia Fanny Pérez, se referirá a los cien años del natalicio del Dr. Félix Luna. Prestigioso historiador y docente argentino que supo ganar estima y respeto en Salta, muy en especial por quienes lo conocieron junto al Dr. Luis Colmenares, en los claustros del Departamento de Humanidades de Salta, tanto cuando dependía de la Universidad de Tucumán como en tiempos de la UNSa.