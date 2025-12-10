Quince guardianes de cuatro patas encontraron un hogar en una emotiva jornada de adopción

Lejos de la imagen del abandono y el dolor que marcó la vida de muchos de ellos, quince perros consiguieron el fin de semana un nuevo rumbo: el de la adopción responsable. La iniciativa, organizada por la Municipalidad a través del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, se desarrolló en la plaza Alvarado y volvió a reunir a vecinos, proteccionistas y familias que buscan sumar un integrante más a su hogar.

La iniciativa, enmarcada en la campaña “Adopta un Amigo”, tuvo como epicentro la plaza Alvarado y se tradujo en una ola de esperanza para quince perros que se encontraban bajo el cuidado del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.

La actividad fue mucho más que un simple evento de entrega de mascotas; se convirtió en una plataforma integral de concientización sobre la tenencia responsable y la salud animal.

Una cifra que renueva la esperanza

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, expresó su profunda satisfacción ante la gran concurrencia y los resultados obtenidos. “Estamos muy contentos por el gran resultado que tuvimos, no solo en poder haberles dado una segunda oportunidad a los perritos, sino también en la colocación de vacunas antirrábicas y desparasitaciones”, señaló Díaz, destacando la dimensión de la jornada.

De los quince perros adoptados, la mayoría fueron cachorros, pero el funcionario resaltó con entusiasmo que la gente también demostró una gran sensibilidad al elegir a algunos perros gerontes. Esta preferencia por animales mayores subraya un cambio cultural positivo en los adoptantes, quienes entienden que el amor y el cuidado no tienen edad.

Díaz aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad: “Invitamos a las personas a que se animen a adoptar. Es saludable para uno mismo y es un gran acto de amor para con quienes no tuvieron un buen inicio de vida, ya sea en el caso de los cachorros abandonados, o para los más grandes que pasaron mucho tiempo en la calle o siendo maltratados y pudimos rescatarlos”. La adopción es presentada así como un acto de redención para animales con historias difíciles.

Alegría compartida: de la calle a la calidez del hogar

La emoción de los nuevos dueños fue el broche de oro de la jornada. Pablo, uno de los adoptantes, manifestó su felicidad al contar que sumó a la familia un machito de tres meses que ya es parte de su vida. Por su parte, Susana, quien hacía tiempo no tenía un perro, comentó que adoptó una hembrita que llevará el nombre de Lola. Estos testimonios reflejan el impacto positivo de la adopción en el núcleo familiar y la alegría que un nuevo compañero de cuatro patas puede aportar.

La actividad no se limitó a las adopciones. Durante el día, se realizaron labores de salud preventiva, alcanzando un total de 141 vacunaciones antirrábicas y 30 desparasitaciones, un servicio esencial y gratuito que beneficia a la población canina de la zona y previene enfermedades zoonóticas.

Además, la jornada contó con la activa participación de protectores de animales, quienes trabajan de forma constante para promover la tenencia responsable y rescatar a animales en riesgo o heridos. Su presencia fortalece el puente entre la labor municipal y el compromiso de la sociedad.

La iniciativa en la plaza Alvarado fue respaldada por Universo Café, que ofreció un desayuno de cortesía, un gesto que sirvió para destacar la importancia de la colaboración del sector privado en las acciones de Bienestar Animal.

Próxima oportunidad en Limache

Para aquellos que no pudieron asistir o que están considerando sumar un nuevo integrante a su hogar, la Municipalidad ya anunció la próxima cita. La siguiente jornada exclusiva de adopción se llevará a cabo durante la Expo Ciudad, en el Centro de Convenciones de Limache, los días sábado 13 y domingo 14, en un amplio horario de 11 a 00 horas., brindando una nueva oportunidad para encontrar un amigo fiel.