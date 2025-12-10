Acto "indispensable" de memoria, por los desaparecidos de la UNSa

En el marco de las actividades por el Día Internacional por los Derechos Humanos, llegó la invitación al Acto Homenaje por los Desaparecidos de la Universidad Nacional de Salta.

La convocatoria es para mañana jueves 11 de diciembre, desde las 17, en el Mural de los Desaparecidos, del Campus Castañares de la UNSa. Las actividades son organizadas por Adiunsa (Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa)

En el parte de prensa dijeron que: "desde su origen, ADIUNSa ha asumido la tarea de rescatar la Memoria Histórica de nuestra universidad y la figura de las y los compañeros homenajados. Ellas y ellos fueron desaparecidos y asesinados por su compromiso; militantes de un proyecto político antagónico al que hoy nos rige, peronistas y socialistas que luchaban por la liberación del pueblo y por una vida digna para todos".

El acto de Adiunsa lleva una larga tradición que supera a los secretarios generales y que se realiza todos los años recordando a cada estudiante, docente y no docente que fue víctima de los crímenes del terrorismo de Estado. Se recorren las aulas que tienen el nombre de las víctimas y se hace un recordatorio de su vida, sus ideales y cómo desapareció y fue asesinado. Las familias, y la comunidad universitaria, acompañan.

Aseguran que atravesamos un momento histórico en el que el "Gobierno nacional profundiza su discurso negacionista que legitima el terrorismo de Estado, haciendo ostentación de la represión, la quita de derechos y el ajuste económico sobre el pueblo".

"La realización de este acto se vuelve indispensable", dijeron.

Los dirigentes gremiales confían en que aquellas víctimas del terrorismo de Estado en la provincial, si estuvieran vivas, estarían en las marchas junto a los jubilados, organizando la defensa de la universidad pública, colaborando en los comedores populares, o alzando su voz contra el genocidio del pueblo Palestino.

"Invitamos a toda la comunidad universitaria a sumarse a este acto. Es un ejercicio de Memoria, Verdad y Justicia y, al mismo tiempo, un potente recordatorio de la necesidad de mantener la lucha por los derechos humanos más básicos, que hoy están siendo vulnerados por el Gobierno de Milei y la casta financiera", concluyeron.