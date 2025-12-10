Sorteo de la Liga Profesional: cómo quedaron las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este 10 de diciembre, en una ceremonia realizada en el predio de la AFA en Buenos Aires con la presencia de dirigentes y representantes de los clubes, la conformación de las zonas A y B que disputarán los Torneos Apertura y Clausura 2026. El sorteo ordena nuevamente el calendario argentino bajo el sistema de dos grupos de quince equipos cada uno y resulta clave para organizar el fixture, equilibrar fuerzas, asegurar los clásicos históricos y promover un formato competitivo y atractivo para la televisación durante toda la temporada.

Formato: cómo se jugarán los torneos Apertura y Clausura

Para 2026 se mantiene la estructura de zona A y zona B, donde cada equipo disputará 14 partidos ante los rivales de su grupo, sumado a un clásico interzonal y un partido extra también interzonal definido por sorteo. En total, cada institución afrontará 16 encuentros en la fase regular. Finalizada esta instancia, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que contemplan octavos, cuartos, semifinales y final, todos a partido único en cancha neutral, un formato que volvió para fortalecer el componente federal y competitivo del torneo.

Así quedó conformada la Zona A

La Zona A reúne a protagonistas tradicionales del fútbol argentino y a instituciones que en los últimos años lograron una presencia sostenida en la máxima categoría. Allí competirán:

• Boca Juniors

• Independiente

• San Lorenzo

• Talleres

• Instituto

• Vélez

• Estudiantes de La Plata

• Lanús

• Newell’s

• Defensa y Justicia

• Platense

• Deportivo Riestra

• Gimnasia de Mendoza

• Central Córdoba

• Unión

Se trata de un grupo que combina históricos con equipos emergentes que han mostrado regularidad en los últimos torneos.

Zona B: River, Racing y un grupo altamente competitivo

La Zona B tendrá a River Plate como uno de sus principales animadores, acompañado por clubes de alto impacto y otros equipos que completan un grupo altamente competitivo. Allí competirán:

• River Plate

• Racing

• Rosario Central

• Belgrano

• Argentinos Juniors

• Atlético Tucumán

• Barracas Central

• Huracán

• Estudiantes de Río Cuarto

• Tigre

• Gimnasia y Esgrima La Plata

• Independiente Rivadavia

• Banfield

• Aldosivi

• Sarmiento

La presencia de equipos recientemente ascendidos, como Estudiantes RC, le agrega un valor adicional al desafío deportivo que enfrentarán los planteles.

Los clásicos y los interzonales que marcarán el calendario

Además de los clásicos tradicionales —Boca vs. River, Racing vs. Independiente, Newell’s vs. Rosario Central, entre otros— se suman cruces interzonales que captaron la atención del público. Entre ellos destacan Vélez vs. River, Boca vs. Racing, Talleres vs. Rosario Central, Defensa y Justicia vs. Belgrano, Independiente Rivadavia vs. Independiente y San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto. La Liga Profesional explicó que estos emparejamientos buscan generar encuentros de alto interés incluso fuera de las rivalidades históricas.

Vélez vs. River Plate

Boca vs. Racing

Talleres vs. Rosario Central

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús

Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata

Independiente Rivadavia vs. Independiente

Unión vs. Aldosivi

Atlético Tucumán vs. Instituto

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia La Plata vs. Gimnasia de Mendoza

Central Córdoba vs. Tigre

Barracas Central vs. Platense

Huracán vs. Deportivo Riestra

Newell’s vs. Banfield

Un fixture diseñado para maximizar competitividad y audiencia

El armado de las zonas y de los interzonales responde a un criterio orientado a equilibrar niveles de competencia, mantener la coherencia geográfica cuando es posible y garantizar que los equipos con mayor convocatoria cuenten con partidos estratégicos en fechas clave. El modelo Apertura–Clausura, ya habitual en Argentina, volverá a aplicarse con ajustes focalizados en reducir la carga de viajes, ordenar la televisación y generar un calendario más dinámico y atractivo para los hinchas.

Expectativa en los clubes y próxima publicación del fixture completo

Con las zonas definidas, los clubes iniciarán la preparación con mayor claridad sobre el camino que deberán transitar durante el año deportivo. La Liga Profesional informó que en los próximos días se publicará el fixture detallado con fechas, horarios y sedes, lo que permitirá a los equipos organizar su logística y a los hinchas comenzar a diagramar desplazamientos y posibles viajes. En una temporada donde también habrá compromisos internacionales, la coordinación será clave para evitar superposiciones y garantizar un buen rendimiento en todas las competencias.