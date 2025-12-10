PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
10 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

General Güemes
DDHH
Raúl Méndez
Corte de Justicia de Salta
Tartagal
Copa Argentina
Liga Profesional 2026
Turismo
Seleccion Argentina
Bolivia
General Güemes
DDHH
Raúl Méndez
Corte de Justicia de Salta
Tartagal
Copa Argentina
Liga Profesional 2026
Turismo
Seleccion Argentina
Bolivia

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Campeón del mundo y ejemplo: El Pato Fillol retomó la secundaria y se sacó un "10" en su primer examen

A sus 75 años, el arquero campeón del mundo en Argentina 1978 rindió una materia que aprobó con todos los honores. "Hace dos meses decidí terminar el secundario", dijo.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 17:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Ubaldo Matildo “Pato” Fillol, arquero campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, compartió su alegría luego de retomar los estudios de nivel secundario y sacarse un 10 en su primer examen. El histórico arquero de la Selección argentina, que en julio cumplió 75 años, publicó un video en sus redes sociales donde contó sobre su decisión de terminar los estudios y cómo fue rendir su primer examen.

“Voy a rendir geografía. Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”, comenzó Fillol en el video. Además, reveló:L “Eran 20 preguntas y le erramos en una o dos de verdadero o falso, pero bueno, está dentro de la calificación de 10”. Por último, le agradeció a los profesores: “Me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos y fue fundamental”.

Fillol comenzó su carrera como profesional en 1969, año en el que atajó un solo partido en el Torneo Metropolitano de 1969 para Quilmes. Luego de disputar el Metropolitano de 1970 para el “Cervecero”, se fue a Racing, donde se desempeñó entre 1972 y 1973 y de 1987 a 1989 en su segundo periodo en la “Academia”.

El “Pato” tuvo una larga trayectoria en River, donde se desempeñó desde 1973 hasta 1973, mientras que también defendió los arcos de Argentinos Juniors (1983), Flamengo (1984 a 1985), Atlético de Madrid (1985 a 1986) y Vélez (1989 a 1990).

En su palmarés hay varios títulos locales con River, una Supercopa de España con el Atlético de Madrid, la Supercopa Sudamericana con Racing y dos campeonatos regionales con el Flamengo. Sin embargo, lo más destacado de su trayectoria es la obtención del Mundial 1978, donde fue fundamental para que los dirigidos por César Luis Menotti levanten la Copa del Mundo por primera vez en su historia

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD