Bolivia
Clima en Salta
Paritarias provinciales
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Congreso de la Nación
San Lorenzo
Champions League
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Siniestro vial
Policiales

Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei

Un joven de 21 años fue detenido en González Catán por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal, acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei en redes sociales. El operativo se realizó bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional y con intervención de la Justicia Federal.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 20:45
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvo en La Matanza a un joven señalado como el autor de una amenaza de muerte contra el presidente Javier Milei, difundida en septiembre a través de redes sociales. La causa se activó luego de que la División Seguridad Presidencial detectara un mensaje publicado por un usuario que operaba bajo el seudónimo “Martiancorp”, donde afirmaba: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei (…) Seré una leyenda”.

 

Orden judicial y avances en la identificación del perfil

La advertencia fue enviada por correo electrónico a la División Delitos Constitucionales, que inició las primeras acciones investigativas. Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini, se dispuso profundizar las tareas de inteligencia digital y análisis de datos para identificar al responsable del contenido amenazante.

Los investigadores lograron identificar al presunto autor

A partir del rastreo de la actividad online y de diversas tareas de campo, los investigadores establecieron que las amenazas provenían de dispositivos vinculados a un joven argentino de 21 años. Además, se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, desde donde se registraron las señales de IP asociadas a la cuenta investigada.

Allanamiento y detención en González Catán

Con la evidencia reunida, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos, ordenó el allanamiento del inmueble señalado. Durante el operativo, el personal del DFI concretó la detención del sospechoso y procedió al secuestro de elementos vinculados a la investigación.

Qué elementos fueron incautados

En el procedimiento se secuestraron una CPU, un router, un teléfono celular y otros dispositivos considerados de interés para la causa. Todo el material quedó bajo resguardo judicial para peritajes posteriores que permitan determinar con precisión la actividad digital del detenido y su relación con la publicación denunciada.

El joven quedó a disposición de la Justicia

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia Federal por el presunto delito de Amenazas, mientras continúa la etapa de análisis de dispositivos y evaluación de pruebas. Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el operativo forma parte de las acciones preventivas y de respuesta frente a hechos de índole violenta o potencialmente terrorista dirigidos contra autoridades nacionales.

