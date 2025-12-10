Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvo en La Matanza a un joven señalado como el autor de una amenaza de muerte contra el presidente Javier Milei, difundida en septiembre a través de redes sociales. La causa se activó luego de que la División Seguridad Presidencial detectara un mensaje publicado por un usuario que operaba bajo el seudónimo “Martiancorp”, donde afirmaba: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei (…) Seré una leyenda”.

Orden judicial y avances en la identificación del perfil

La advertencia fue enviada por correo electrónico a la División Delitos Constitucionales, que inició las primeras acciones investigativas. Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini, se dispuso profundizar las tareas de inteligencia digital y análisis de datos para identificar al responsable del contenido amenazante.

Los investigadores lograron identificar al presunto autor

A partir del rastreo de la actividad online y de diversas tareas de campo, los investigadores establecieron que las amenazas provenían de dispositivos vinculados a un joven argentino de 21 años. Además, se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, desde donde se registraron las señales de IP asociadas a la cuenta investigada.

Allanamiento y detención en González Catán

Con la evidencia reunida, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos, ordenó el allanamiento del inmueble señalado. Durante el operativo, el personal del DFI concretó la detención del sospechoso y procedió al secuestro de elementos vinculados a la investigación.

Qué elementos fueron incautados

En el procedimiento se secuestraron una CPU, un router, un teléfono celular y otros dispositivos considerados de interés para la causa. Todo el material quedó bajo resguardo judicial para peritajes posteriores que permitan determinar con precisión la actividad digital del detenido y su relación con la publicación denunciada.

El joven quedó a disposición de la Justicia

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia Federal por el presunto delito de Amenazas, mientras continúa la etapa de análisis de dispositivos y evaluación de pruebas. Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el operativo forma parte de las acciones preventivas y de respuesta frente a hechos de índole violenta o potencialmente terrorista dirigidos contra autoridades nacionales.