Arma hechiza secuestrada

Seis jóvenes demorados con un arma hechiza que intentaron descartar

Todos quedaron a disposición de la Justicia tras un operativo que se inició por un llamado al Sistema de Emergencias 911. El hallazgo de una arma de fabricación casera encendió las alertas en Embarcación y derivó en una actuación conjunta de las fuerzas de seguridad.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 06:50
El arma hechiza secuestrada a los jóvenes en Embarcación.
La calma de la tarde en Embarcación se vio interrumpida por un operativo policial que derivó en la demora de seis jóvenes y el secuestro de un arma de fuego hechiza. La intervención, que se activó tras una comunicación al 911, volvió a poner en agenda las dificultades que atraviesan diversas localidades del norte provincial frente al avance de la delincuencia juvenil, el acceso informal a armas y los dispositivos caseros de ataque.

Según informaron desde el Grupo de Intervención Conjunta de zona norte, la patrulla se desplazó inmediatamente después de recibir la alerta que mencionaba un presunto robo en ejecución. Con la descripción aportada por los testigos, los uniformados identificaron a los sospechosos pocos metros más adelante y los cercaron para proceder a su identificación.

Lo que parecía una intervención rutinaria tomó otro cariz cuando, en plena inspección del lugar, se constató que los demorados habían arrojado previamente una mochila. En su interior se halló un dispositivo artesanal adaptado para disparar munición de arma de fuego. El material, clasificado como arma hechiza, no solo vulnera toda normativa de registro sino que implica, en términos de letalidad, un riesgo equivalente a un arma convencional.

El hallazgo fue documentado y trasladado conforme protocolo, mientras que los jóvenes fueron conducidos a sede policial. Desde la Fiscalía Penal de Embarcación se dispuso la apertura de actuaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado, el origen del arma y su eventual relación con otros hechos delictivos en la zona.

En los últimos años, las fuerzas de seguridad en el norte provincial registraron una mayor presencia de armas adaptadas, construidas en talleres improvisados o mediante mecanismos artesanales que buscan evadir tanto el control comercial como el trazado legal de armamento. El procedimiento concluyó sin lesionados y con los elementos resguardados para análisis balístico. 

