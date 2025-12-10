Los Infernales más punteros que nunca en la Conferencia Norte

La última función del año de Los Infernales en la tierra del general Güemes dejó un saldo absolutamente positivo en cuanto a lo deportivo porque tanto Salta como Colón de Santa Fe entregaron un fantástico juego al muy buen número de público que se acercó una vez más al Estadio Delmi. Encima, como si fuera poco, los dirigidos por Ricardo De Cecco se quedaron con otro triunfazo: 77-74, y son más punteros que nunca en la Conferencia Norte. Ahora, Salta saldrá a la ruta para bajar el telón al año.

Como en el primer choque que disputaron en Santa Fe, en el inicio de la temporada para los salteños, el partido fue parejo con marcas pegajosas en los primeros diez y con un segundo capítulo de alto goleo.

Paridad que provocó que en esa primera mitad el electrónico fuese liderado por uno y otro, con ventaja mínima para la visita (40-41). Otro gran partido que ofrece La Liga Argentina, segunda división del básquet a nivel nacional, y los salteños tienen la oportunidad de disfrutar.

Tantos repartidos para Los Infernales y el Sabalero: Chance Hunter, Binda, Linares y Álvarez lideraron la fase de artillería en esa primera mitad, mientras que el tridente González/Ponce/Lozano se encargó de encestar y dañar al local.

Y si de paridad se trata, el tercer cuarto terminó 23 iguales. Una noche más de cuidado extremo con el corazón, otra jornada de infarto para el público salteño seguidor del equipo de la provincia. Enorme partido en el Delmi, Salta volvió a estar sin uno de sus internos porque Maxi Torino tuvo que quedar fuera de la plantilla.

En esa segunda mitad se sumaron a la lista de artilleros Gómez y Abdala, haciendo explotar el Delmi en cada bomba de tres. Acción que concretó el base Tomás para que Salta tomara una luz de ventaja en el minuto y medio final.

Los dirigidos por David Spies lejos estuvieron de tirar la toalla y siguieron insistiendo. En los santafesinos hizo su aparición goleadora Bautista Fernández con la pólvora mojada en los primeros dos cuartos. A falta de 22 segundos Salta estaba arriba 77-74 con la posesión para el local.

Tras la jugada planificada por el salteño De Cecco, sus dirigidos no pudieron concretar y el Sabalero quedó con vida. La anaranjada se ensució en el medio de la vorágine y el goleador santafesino, Feder Ponce, lazo como pudo pero el tiro quedó corto. El Delmi volvió a estallar, Los Infernales siguen ganando y son más punteros que nunca en la Norte.

Lo que queda antes del receso: