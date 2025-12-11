Cerro Negro del Tirao: Colación de los alumnos del Toro

La directora de la escuela de Cerro Negro del Tirao, en la Quebrada del Toro, Berta Gerónimo, junto a los maestros, personal de maestranza y los padres de los alumnos, organizaron un acto inolvidable para los alumnos que terminaron sus estudios primarios. Todos se juntaron para poder alquilar los trajes para la ceremonia y conseguir el material para los pizarrones y el equipo de música. Los alumnos participaron con pasión en cada uno de los números artísticos que prepararon.

La felicidad de ellos se vio reflejada en sus rostros y en los de sus padres. Entre todos formaron un equipo, que permitió cerrar el año con un broche de oro. Durante el acto se entregaron las mantas que llevó la Fundación Alfarcito para los niños, fueron especialmente tejidas por las señoras de la Sociedad Mutual del Hospital Italiano de Buenos Aires.