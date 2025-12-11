Dos años de Milei: las promesas de campaña que cumplió y las que no

El Gobierno de Javier Milei cumplió ayer dos años de gestión y, entre las promesas de campaña cumplidas se encuentran la baja de la inflación, el ajuste y mayores controles en materia de seguridad, aunque se registra déficits de gestión en otras materias de la economía y en la transparencia de las políticas públicas, entre otros puntos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación mensual se redujo del 25,5% en diciembre de 2023 al 1,6% en junio de 2025. En términos de inflación interanual, se proyecta una reducción significativa del 211,4% heredado en 2023.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía, hasta octubre de 2025, el gasto público cayó 27,7% real en referencia al 2023; esta baja estuvo acompañada por el cierre de carteras y dependencias públicas, sumado al recorte de presupuesto en obra pública, jubilaciones, educación y planes sociales.

En materia de seguridad, el Gobierno destacó que durante el año 2024 "se registró la cifra de homicidios dolosos más baja de los últimos 25 años" en el país, lo que equivale, aproximadamente, a 3,8 por cada 100.000 habitantes, basados en los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (Snic) y otras fuentes de la cartera.

Paralelamente, tomó protagonismo el "Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación", conocido popularmente como ´Protocolo Antipiquetes', que fue una medida impulsada por la misma Bullrich y que no sólo continúa vigente sino que es apoyado por una parte significativa de la sociedad, a pesar de la represión que suelen sufrir los manifestantes en cada protesta que realizan, particularmente, en las inmediaciones del Congreso.

Sin embargo, la mayoría de las promesas aún quedan inconclusas, como es el caso de la apertura del cepo, que finalmente se llevó a cabo de manera parcial debido a que sólo pueden extraer divisas personas físicas y no empresas.

Para finalizar, el Presidente fue señalado y aún está siendo investigado con otros actores de La Libertad Avanza (LLA) en los dos casos de corrupción más resonantes no sólo de su gestión sino de la política nacional: la criptoestafa Libra, que explotó el 14 de febrero último y que implica la difusión del uso de una memecoin apócrifa por parte de Milei, y la causa Andis, que derivó en la renuncia de la candidatura a diputado nacional de José Luis Espert (y también en la licencia que tomó a su cargo de legislador).