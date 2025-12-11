El Gobierno tomó deuda en dólares por 1.000 millones

El Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación del título BONAR 2029N, en donde consiguió US$1.000 millones a una tasa anual de 9,26%. En total, se recibieron ofertas por US$1.420 millones de las cuales se adjudicaron US$1.000 millones en total.

Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno estaría pagando unos US$92,6 millones por año, según estimaciones en el sector.

"Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de 'fundamentals' económicos", señaló la cartera económica.

Así, el Gobierno busca demostrar un signo de credulidad frente a los inversores locales. Lo recaudado se utilizará como parte de pago para los próximos vencimientos del 9 de enero.

El martes, el ministro de Economía Luis Caputo había afirmado la suma que buscaba obtener -que finalmente consiguió- pero a una tasa más baja, del 9%.

El valor objetivo adjudicado fue de 910 millones de dólares.

En paralelo, demuestra el sendero que pretende seguir en su vuelta a los mercados internacionales de deuda, luego de haber quedado fuera tras casi ocho años desde la presidencia de Mauricio Macri.

Al refinanciar el capital, los pagos de vencimientos se efectúan con la nueva deuda ya emitida y mantiene las reservas del Banco Central (BCRA) estables. Algo que necesita y sigue de cerca la administración central, tras el pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acumular un caudal de divisas.

Esto, en cierto punto, favorece la visión de Argentina al mundo financiero: una tasa menor al 10% queda posicionada en el rango promedio a nivel global. Vuelve a colocar al país en un zona de confiabilidad que había perdido.

"El menor rendimiento logrado no sorprende y se explica por dos factores: la valoración de la estructura del bono (bullet, pero sobre todo con cupón del 6,5%, a diferencia del resto de los bonares con cupones muy bajos), lo que habilita un menor rendimiento comparado a una curva que queda algo distorsionada por cupones tan bajos; y el efecto de los incentivos regulatorios recientes que impulsaron la participación de bancos y compañías de seguro", detalló Eric Ritondale, de la consultora Puente.