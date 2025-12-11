María Corina Machado reaparece en Oslo tras recibir el Nobel de la Paz 2025 a través de su hija

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, reapareció públicamente la noche de este miércoles en Oslo, horas después de que su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025.

Machado, ausente de la vida pública durante meses debido a amenazas de muerte y persecución judicial por parte del régimen de Nicolás Maduro, saludó a decenas de seguidores frente al Grand Hotel Oslo, el punto habitual de encuentro tras la ceremonia del Nobel. Durante la fría noche noruega, la dirigente mostró sus emociones a flor de piel y agradeció el respaldo de los presentes.

Según informaron funcionarios estadounidenses, Machado salió de Venezuela el martes a bordo de un barco rumbo a Curazao, en una operación organizada bajo estricta reserva por su círculo más cercano, con el fin de garantizar su seguridad.

Un emotivo encuentro con sus seguidores

Al llegar a la plaza Stortingsparken, Machado cantó el himno nacional de Venezuela, se colocó la mano sobre el corazón y luego descendió a la calle para abrazar a los presentes, entre lágrimas y comentarios de apoyo de venezolanos y brasileños que llevaban banderas. Su aparición se produjo tras la marcha de antorchas del 11 de diciembre, un acto que este año tuvo un marcado enfoque político por la crisis en Venezuela.

El gobierno noruego confirmó que la opositora ofrecerá una conferencia de prensa este jueves a las 6.15 (hora argentina), su primer encuentro con periodistas desde que se ocultó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La ceremonia del Nobel y el mensaje a Maduro

Durante la ceremonia, marcada por la ausencia de Machado, su hija recibió la medalla y el diploma, relatando la violencia política que enfrenta la oposición venezolana. “Mi madre llegará a Oslo en unas horas, pero su objetivo es regresar muy pronto a Venezuela”, afirmó Ana Corina Sosa Machado, asegurando que su madre “no renunciará a la aspiración de vivir en un país libre”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, envió un mensaje directo a Nicolás Maduro: “Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, generando una ovación del público. La ceremonia comenzó con la interpretación de “Alma llanera” y “Venezuela”, a cargo del cantante Danny Ocean.