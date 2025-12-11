Comenzó el rescate del camión que volcó en Villa Floresta

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Esta noche comenzaron las tareas para retirar un camión cargado de trigo que volcó sobre la Avenida Circunvalación, a metros de calle Allende, en el barrio Villa Floresta.

Según los primeros informes, el vehículo habría desbarrancado hacia un costado de la calzada al intentar esquivar un montículo de piedras. El conductor, que viajaba solo, resultó ileso, aunque recibió asistencia del SAMEC antes de ser dado de alta.

Si bien Bomberos y Policía se encontraban en el lugar tras el accidente, la remoción del camión y la aseguración de la carga recién pudieron iniciarse pasadas las 20.