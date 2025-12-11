Las motos, otra vez en el centro de la escena en una mañana accidentada

La mañana avanzaba con el ritmo habitual cuando, en distintos puntos de la capital, dos choques terminaron por desordenar la circulación y volvieron a instalar la discusión sobre la seguridad vial y la fragilidad de los motociclistas en escenarios urbanos exigidos. Sin estridencias, pero con impacto directo en la movilidad, los hechos activaron protocolos de emergencia y obligaron a los conductores a reorganizar sus recorridos.

El primer siniestro ocurrió pasadas las 8 en la zona de Juramento y pasaje Zorrilla, un punto donde convergen autos particulares, motos y peatones que se dirigen hacia el área administrativa y comercial del macrocentro. El automóvil y la motocicleta involucrados quedaron sobre la calzada mientras los equipos técnicos realizaban las pericias, lo que redujo de inmediato la circulación y extendió demoras hacia las calles adyacentes.

El episodio volvió a mostrar cómo los cruces saturados en horarios críticos se vuelven escenarios sensibles para maniobras imprecisas o cambios repentinos de velocidad.

Segundo hecho: dos motos en la Circunvalación Oeste

Cerca de las 9, la atención se desplazó hacia la Circunvalación Oeste, a unos 600 metros del ingreso a San Lorenzo Chico, donde dos motocicletas chocaron en un tramo caracterizado por su velocidad sostenida y la constante incorporación de vehículos.

Allí también fue necesario implementar desvíos temporales, ordenar la circulación y advertir a los automovilistas sobre la presencia de personal trabajando sobre la cinta asfáltica.

Desde los equipos viales insistieron en sostener la distancia de frenado, moderar la velocidad, prestar atención a los cambios de carril y respetar cada desvío dispuesto durante las intervenciones. También recordaron que el crecimiento del parque de motocicletas en Salta exige una convivencia más cuidadosa con vehículos de mayor porte, especialmente en horarios de alta circulación.