Expo Ciudad: una vidriera ampliada para la economía local y la innovación salteña

La Expo Ciudad vuelve este fin de semana con una escala que consolida su crecimiento y la proyecta como uno de los espacios comerciales y experienciales más convocantes de la región. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Salta, apuesta a reunir en un mismo lugar a empresas líderes, pymes y emprendimientos que hoy dinamizan el entramado económico local y que encuentran en este evento una oportunidad para conectar con el público, promover la innovación y fortalecer su presencia en el mercado.

Con entrada libre y gratuita, la feria se realizará el sábado 13 y domingo 14, de 11 a 00, en el Centro de Convenciones de Limache, un predio que año a año se adapta al crecimiento del evento y suma espacios temáticos, zonas recreativas y áreas de circulación pensadas para que la experiencia del visitante sea más cómoda y atractiva.

Una propuesta que combina comercio, tecnología y experiencias

La tercera edición reunirá a más de 170 empresas de los rubros industria, gastronomía, movilidad, construcción, diseño, jardinería, servicios, tecnología y recreación. Cada una presentará promociones especiales, lanzamientos exclusivos, experiencias en vivo, espacios interactivos y alternativas pensadas para distintos perfiles de consumidores.

Uno de los atractivos más buscados serán los beneficios para compras, que incluirán 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro y 3 cuotas sin interés mediante Plan Z de Naranja X, un incentivo clave en un contexto donde la financiación se vuelve decisiva para activar el consumo.

La feria también incorporará este año nuevos sectores orientados a la innovación, la movilidad sustentable, los proyectos de jóvenes emprendedores y actividades para la familia, con talleres, exhibiciones y presentaciones durante ambas jornadas.

Las empresas y sus apuestas

Entre las firmas ya tradicionales del evento, Golden Bike participará por tercer año consecutivo. Su representante, Carlos Ñácolo, sostuvo que la marca llega “con un surtido completo para la temporada fuerte”, en el que se destacan rodados infantiles, equipos de protección y dos modelos de lanzamiento nacional: la TopMega Magma y la GDK M1.

Además, la empresa instalará un circuito de educación vial y ofrecerá un test drive para que los visitantes puedan probar bicicletas y recibir asesoramiento especializado. “Es un orgullo acompañar nuevamente esta gran iniciativa. Invitamos a todos a aprovechar las promociones y conocer nuestras nuevas bicicletas”, expresó Ñácolo.

Otro de los stands esperados será el de Ferretería Gay, que llega a la Expo como parte del sector de herramientas y construcción. Su referente, Oscar Andía, adelantó que llevarán “una amplia variedad de productos y marcas” y que las promociones estarán enfocadas especialmente en desmalezadoras, un insumo muy requerido en temporada de lluvias.

Además, brindarán charlas técnicas y demostraciones para que los visitantes puedan conocer cómo funcionan las diferentes máquinas y elegir las que mejor se adapten a sus necesidades. “Es una excelente ocasión para mostrar todo lo que trabajamos. Los invitamos a visitarnos y descubrir nuestras propuestas”, afirmó.

Un encuentro que refleja la diversidad productiva de Salta

Más allá de su carácter comercial, la Expo Ciudad se transformó en un espacio que refleja el mapa productivo y creativo del territorio salteño. Lo hacen visible las empresas consolidadas, pero también los emprendimientos familiares, las pymes que buscan crecer y las nuevas marcas que encuentran en este evento un entorno ideal para darse a conocer.

Con el impulso municipal y la creciente participación empresarial, esta tercera edición promete un fin de semana de actividad económica, innovación, contacto directo con el público y un recorrido pensado para distintos intereses y edades. Un espacio para mirar de cerca cómo evoluciona el ecosistema comercial y emprendedor de Salta, y para que vecinos y turistas vivan una experiencia distinta en la previa de fin de año.