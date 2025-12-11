Monico Graciano pidió licencia en el Senado y asumirá como secretario de Justicia

El senador por el departamento Rosario de la Frontera, Javier Mónico Graciano, presentó una nota dirigida al presidente de la Cámara Alta para solicitar licencia a partir del 15 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por los artículos 97 inciso 2°, 102 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Salta. En su pedido, el legislador argumentó que existe “la posibilidad cierta” de asumir un cargo dentro del Poder Ejecutivo provincial, motivo por el cual requiere la autorización constitucional correspondiente.

El Gobierno confirmó que será secretario de Justicia

Tras conocerse la presentación de la nota, desde el Gobierno provincial confirmaron que Graciano será designado como secretario de Justicia, un cargo clave dentro de la estructura ejecutiva. La confirmación despeja cualquier duda respecto al motivo de la licencia y formaliza el paso del senador hacia una función dentro del Gabinete provincial.

El cargo es actualmente ocupado por la Dra. Soraya Dipp, quien asumió en abril de 2025 dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia.

En su escrito, Graciano sostuvo que su inminente incorporación al Ejecutivo exige el cumplimiento de las normas constitucionales que regulan la separación temporaria de funciones legislativas. La licencia permitirá que el senador se aparte de la banca mientras dure su desempeño en el nuevo cargo.

La solicitud deberá ser tratada en el recinto, tal como prevé el reglamento interno de la Cámara Alta. Una vez aprobada, dejará habilitada la vacante para que el suplente correspondiente pueda asumir mientras Graciano desempeña sus nuevas funciones.

Qué dicen los artículos 97 y 102 de la Constitución de Salta

El artículo 97 inciso 2° establece que los legisladores provinciales no pueden desempeñar simultáneamente otro cargo público, salvo autorización expresa de la Cámara. Cuando un legislador solicita licencia, queda temporalmente separado de su banca y es reemplazado por su suplente, perdiendo además las inmunidades parlamentarias mientras dure la licencia.

El artículo 102 dispone que esta normativa se aplica tanto a diputados como a senadores, alcanzando plenamente el caso de Graciano.