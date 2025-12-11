La saturación del sistema público también es consecuencia del costo del co-seguro del IPS

En diálogo con El Tribuno, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, confirmó que la institución ya envió al Instituto Provincial de Salud (IPS) su propuesta de convenio con modificaciones y observaciones sobre los ítems presentados por la obra social. “Ayer enviamos nuestro proyecto con cambios; ahora esperamos que el IPS lo evalúe para continuar la negociación”, sostuvo.

Entre los puntos centrales incluidos por el Círculo Médico, Falco destacó la necesidad de regular de manera clara el ingreso de nuevos prestadores al padrón del IPS, especificando documentación, plazos y criterios uniformes. Recordó que hay profesionales que presentaron papeles en abril y aún no fueron incorporados.

Otro eje clave de la contrapropuesta está vinculado a los protocolos, normas y guías clínicas que el IPS exige. “Pedimos que sean avaladas por sociedades científicas nacionales o provinciales y que cuenten con evidencia científica. Son fundamentales para garantizar calidad de atención”, afirmó.

Medicación, recetas y acceso para los afiliados

Sobre las recetas por monodroga, Falco reconoció que se trata de una indicación respaldada por ley, pero solicitó que el IPS actualice su vademécum para asegurar las presentaciones más económicas disponibles en el mercado. “Muchas veces no figuran medicamentos de menor costo con la misma monodroga. Incorporarlos mejoraría el acceso para los afiliados”, explicó.

Plazos de pago y auditorías

Respecto a los pagos, el Círculo Médico propone un sistema más previsible: presentación de facturación hasta el día 20 del mes siguiente, pago dentro de los 30 días posteriores a esa presentación (lo que totaliza unos 50 días), auditorías claras y conjuntas para definir débitos.

Y, en particular, pagos más rápidos para las consultas autorizadas online, que ya llegan auditadas. El pedido es que se abonen entre 14 y 20 días, como ocurre actualmente.

Padrón B y honorarios: un reclamo que lleva más de un año

Falco también subrayó la falta de incorporación de profesionales al padrón B, situación que según remarcó se arrastra desde enero de 2024. Este padrón permite a médicos con más de cinco años de antigüedad y especialidad certificada cobrar aranceles diferenciados. “Hace más de un año que el IPS no incorpora profesionales al padrón B”, remarcó.

En cuanto a los honorarios, señaló que si bien el nomenclador oficial se respeta, es necesaria una actualización vinculada a los aumentos paritarios de los empleados públicos, ya que de ese sector provienen los aportes del IPS. Además, destacó fuertes diferencias con obras sociales privadas: “El IPS paga 190 mil pesos por un parto; otras obras sociales pagan alrededor de 500 mil”.

La deuda y los pagos actuales

Sobre la deuda histórica, Falco aclaró que el IPS se encuentra pagando en los plazos correspondientes. Ayer se cancelaron las prácticas de septiembre, tal como establece el cronograma habitual. “A veces se interpreta que se canceló toda la deuda, pero la deuda es siempre la del mes vencido. En este momento están al día”, precisó.

Un sistema público cada vez más exigido

La presidenta del Círculo Médico también analizó el colapso reciente en la guardia del hospital San Bernardo, que desde Salud atribuyeron a la migración de pacientes con cobertura hacia el sistema público.

“Es una realidad que vemos desde hace tiempo: personas desempleadas o en negro pierden su obra social; otros no pueden sostener una prepaga. Y aun quienes tienen IPS muchas veces no pueden pagar el costo seguro. Todo esto impacta en los hospitales”, indicó.

Falco remarcó que cada vez llegan más pacientes con obra social a los establecimientos públicos, saturando la atención.

Qué viene ahora

El Círculo Médico mantiene abierta la mesa de negociación con el IPS y espera una respuesta a la contrapropuesta enviada. Allí también planteará los reclamos pendientes vinculados a padrones, ingresos y actualizaciones.

“Estamos en pleno proceso de negociación. Esperamos definir los puntos en los próximos días”, finalizó Falco.