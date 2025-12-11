El Senado aprobó el pliego para que Corral Martín sea jueza de Garantías de Metán

El Senado de la provincia aprobó esta tarde el pliego para que María Cecilia Corral Martín, sea nombrada como jueza del Juzgado de Garantías 1 del Distrito Sur, Metán.

Según se informó oficialmente en sesión especial y con dictamen de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, y luego de la entrevista correspondiente, se dio acuerdo a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial para la designación, entre ellos, de la Dra. Martín, en el cargo de Jueza de Primera Instancia de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur.

El pasado 3 de noviembre el Consejo de la Magistratura de Salta, luego de un concurso para seleccionar postulantes, resolvió seleccionar para la cobertura del cargo, conforme a los fundamentos y a las calificaciones, por orden alfabético, a María Cecilia Corral Martín, Valeria García y Vanesa Herrando.

Luego el Ejecutivo envió al Senado el pliego para la designación de Corral Martín como jueza de Garantías, para cubrir el cargo que dejó por su jubilación el ahora exjuez, Mario Herminio Teseyra, quien fue un referente de la Justicia del sur provincial.

Esto desató una gran polémica política, judicial y ciudadana en el sur de Salta, debido a que el concurso fue ganado por Herrando, quien obtuvo una puntuación de 66.99, mientras que Corral Martín logró 60.40 y García 60.04.

La objeción

“Presenté esta objeción porque soy tío de ella, hermano del padre, y a mi ellos me hicieron mucho daño. Nosotros teníamos un juicio sucesorio de mi papá y se han perdido partes fundamentales del expediente se que extravió de los Tribunales de Metán porque los sacó ella”, dijo José Manuel Corral, quien presentó la objeción en el Senado y es pariente de la abogada María Cecilia Corral Martín.

En la presentación en el Senado destacó que “fundamenta la presente objeción, la conducta antijurídica que tuvo la postulante María Cecilia Corral Martín en el marco de tres procesos judiciales en donde su progenitor fue parte (demandado-concursado-heredero). La Postulante no fue parte en ninguno de esos expedientes, además de desempeñarse en ese momento como funcionaria de la Defensoría Penal del Distrito Judicial Sur-Metán”.

“La postulante fue objeto de denuncias penales por mi parte, formuladas vía web ante el Ministerio Público Fiscal, cuyo objeto versa sobre la desaparición dolosa de expedientes judiciales civiles en los cuales su progenitor tenía un interés patrimonial respecto a dos inmuebles rurales, los cuales también eran reclamados por mi parte. Así también, se hizo el pertinente manifiesto de la situación procesal irregular cometido por la postulante en el Expte. N°17848/14 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación del Distrito Judicial Sur-Metán (adjuntándose copia a la presente), y ante Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera en fecha 09/02/24 por violencias cometidas en contra de mi hijo discapacitado, cuya copia se adjunta a la presente”, señaló.

Fijaron una audiencia de imputación

Días pasados José Corral volvió a enviar una nota a la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara de Senadores de la provincia. “Vengo por este acto a adjuntar, a la objeción de pliego precedentemente realizado por ante ésta Cámara en contra de María Cecilia Corral Martín, copia de Legajo de Investigación N°185/25 que se tramita por ante la Fiscalía Penal del Distrito Judicial Sur-Metán, caratulados: “Cecilia Corral Martín s/Defraudación por ocultamiento de expediente”.

Corral destacó que “se formuló decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Cecilia Corral Martin por el delito de defraudación por ocultamiento de expediente previsto el art. 173 inc. 8 del Código Penal, en virtud de los elementos recabados por el Fiscal en la investigación. Fundamentalmente el informe del Juzgado Civil de 1era Nominación del Distrito Judicial Sur- Circunscripción Metan, a cargo del Dr. Humberto Raúl Álvarez. Del cual surge en forma clara del segundo párrafo que Cecilia Corral Martin retira el Expediente N° 17484/14 caratulado: Rodríguez Humberto Valentín C/Corral Juan Carlos S/ Prescripción Adquisitiva, los lleva en préstamo en fecha 15/02/24 y es devuelto por Corral Martín el 26/02/24 dejándose constancia que solo devuelve el segundo cuerpo”.

Investigación fiscal suspendida

Corral destacó en la nueva presentación que “la investigación Fiscal sospechosamente se encuentra suspendida por notificación del Coordinador General de la Provincia Dr. Pablo Rivero al Fiscal Penal N° 2 de Metán. De lo cual solicité ante la Fiscalía las explicaciones de por qué la Procuración suspende la imputación y posterior investigación. Sres. Senadores esta situación está manifestando un manejo de la Justicia por los funcionarios que están en los más altos cargos del sistema de Justicia, para encubrir las conductas ilegales de Corral Martin con el único fin de engañarlos y suspender la imputación de la misma, para que Uds. la honorable Cámara le de acuerdo a su pliego”.

Otro juez designado

El Senado provincial también otorgó acuerdo este jueves al pliego del Dr. Mariano Abeyá para ocupar el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur, con sede en Metán.