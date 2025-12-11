VIDEO. El susto de Bad Bunny en pleno show: sufrió una caída al borde del escenario

Durante su show inaugural del DtMF World Tour 2025 en el Estadio GNP Seguros de México, Bad Bunny protagonizó un momento que dejó sin aliento a miles de fanáticos: una caída sorpresiva mientras interpretaba “La Casita”.

El concierto del 10 de diciembre en Ciudad de México, el primero de las ocho fechas programadas en el país, ya generaba enorme expectativa. Más de 60 mil asistentes colmaron el estadio, muchos de ellos después de haber acampado durante horas para conseguir una buena ubicación y ver de cerca al artista puertorriqueño.

El incidente ocurrió cuando el cantante se dirigía a “La Casita”, un escenario secundario montado en el centro de la zona General B. Mientras avanzaba y cantaba, el artista perdió el equilibrio y cayó sobre la plataforma, un instante que generó gritos y sorpresa entre el público.

A pesar del impacto, Bad Bunny reaccionó con total soltura: se levantó casi de inmediato, se rió de la situación y continuó con la canción como si nada hubiera pasado. El gesto fue celebrado por todos los presentes, que lo ovacionaron por su actitud relajada y profesional.

Una vez superado el momento, el músico retomó la energía del show: “¡México, con las manos arriba!”, exclamó para reavivar la euforia en el estadio.

Más allá del episodio, la puesta en escena del concierto también dio que hablar porque esa “casita” limita mucho la visión desde ciertos lugares, lo que provocó malestar entre varios de los fanáticos. Aunque ofrecen una vista particular del espectáculo, algunos asistentes señalaron en redes sociales que la distancia con el artista puede dificultar la experiencia en ciertos tramos del recital.